UFC: Nunes es hospitalizada y cancela su combate ante Shevchenko

"Durante los últimos tres meses de entrenamiento, hice todo por llegar en mi mejor forma a este combate", escribió Shevchenko. "Nunes no pudo bajar de peso correctamente y fue hospitalizada. Ella deseaba perder peso y recuperarse rápidamente para tener la ventaja. Como resultado, todo salió mal. Pese a que ella había recibido autorización médica para pelear, se retiró... Yo hice mi parte y me siento muy molesta por no poder disputar el título hoy en este gran evento".

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.