Fuente AP: Indios adquiere a Jay Bruce en canje con los Mets

En esta imagen del 1 de agosto de 2017, Jay Bruce, de los Mets de Nueva York, batea un jonrón solitario ante el relevista de los Rockies de Colorado, Chris Rusin. Una persona con conocimiento del acuerdo, afirma que los Indios de Cleveland adquirieron a Bruce en un canje con los Mets. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles 9 de agosto de 2017, debido a que el canje no se ha anunciado. David Zalubowski, Archivo AP Foto