Del Potro cae ante Dimitrov en Cincinnati

Juan Martín del Potro desperdició una ventaja de 4-1 en el segundo set y fue eliminado el jueves por Grigor Dimitrov en los octavos de final del Abierto de Cincinnati.

Dimitrov, séptimo preclasificado, consiguió su primera victoria en seis enfrentamientos ante el argentino, con parciales de 6-3, 7-5. Dimitrov improved to 15-13 in his last 28 matches after opening the season 16-1.

"Jugué torpemente los primeros tres games”, dijo Dimitrov sobre el segundo set. “Fue culpa mía. Pensé que si seguía con él y tomaba las decisiones apropiadas, tendría la oportunidad (de ganar)”.

El búlgaro enfrentará en los cuartos de final al japonés Yuichi Sugita, quien se impuso 6-7 (0), 6-3, 6-3 a Karen Khachanov.

Del Potro tuvo problemas con el calor y recibió asistencia médica al final del segundo set.

El español David Ferrer avanzó a cuartos con una victoria de 6-4, 6-4 sobre su compatriota Pablo Carreño Busta.

Entre las mujeres, la segunda preclasificada Simona Halep se metió en los cuartos de final con una victoria 6-4, 6-3 sobre Anastasija Sevastasova.

"No estoy jugando mi mejor tenis, pero ganar cuando no juego bien es algo positivo para mí”, dijo Halep. “Estoy muy contenta con ello”.

Es el quinto año consecutivo, número 2 en la clasificación, ha llegado al menos a cuartos en el torneo. Perdió con Serena Williams en el 2015.

Svetlana Kuznetsova también avanzó, con un triunfo 6-2, 6-4 sobre Carla Suárez Navarro.