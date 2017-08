Mayweather y McGregor quedan listos para disputar la ‘Pelea del Dinero’

Floyd Mayweather Jr., un invicto boxeador jubilado de 40 años y genio de las promociones, fue capaz de pactar una pelea contra Conor McGregor, atracción estelar en artes marciales mixtas y sin ninguna experiencia en el boxeo profesional, y convertirla en el acontecimiento mundial más atractivo de este sábado en la noche.

Será una pelea de exhibición sin ningún título en juego. Al igual como sucedió con El Clásico en Miami entre Barcelona y Real Madrid, en julio pasado, es capaz de despertar el interés en el mundo entero y generar ingresos monumentales. Por ello ha sido bautizada como “Money Fight” en alusión al apodo del estadounidense.

Mayweather, quien se retiró invicto y como doble campeón mundial welter en septiembre del 2015, ha hecho posible dividir en dos un octágono y convertirlo en un cuadrilátero para montar ahí probablemente la pelea más lucrativa de la historia.

Se estima que cuando suene la campana para esta pelea de 12 asaltos, el T-Mobile Arena -con capacidad para 20,000 personas- esté lleno y con una recaudación de alrededor de los $70 millones. Hasta el sábado quedaban 2,000 boletos por vender pero se asegura que los casinos los comprarán para darlos a sus apostadores.

El dinero grueso se encuentra en la venta del Pago por Ver. Se asegura que en Estados Unidos, 50 millones de personas verán la pelea a razón de $99.95 por compra, además del público que asista a la transmisión en circuito cerrado en la cadena de hoteles MGM Resorts, a $150 la entrada. El combate será difundido en 200 países.

El récord de ventas de una pelea de PPV lo tiene la que Mayweather venció a Manny Pacquiao en mayo del 2015 con 4.6 millones de compras y $455 millones. Es probable que el sábado haya un nuevo récord que incrementaría la bolsa de $200 millones del estadounidense y de $100 millones del irlandés.

El viernes, ambos peleadores dieron el peso bajo el límite de las 154 libras establecidas. Mayweather detuvo la aguja en 149 1/2 y McGregor en 153 y luego se puso a lanzar gritos.

La T-Mobile Arena estaba repleta de aficionados, quienes habían ingresado gratis. Cuando entraron ambos boxeadores sonó por los altoparlantes la canción de Phil Collins ‘In the Air Tonight’.

Antes de la pesada. McGregor mostró la bandera irlandesa de su país. Cuando dio el peso se lanzó a los gritos contra Mayweather, y le increpó por el hecho que había dicho que no daría el peso.

“Tú estas lleno de agua y en la peor forma que te he visto”, le increpó McGregor en la cara a Mayweather, quien lucía impasible. Yo soy un profesional, hice el peso. Todo esto es sacrificio, dedicación, concentración. Lo hice. Hice el trabajo. Estoy listo. Seré más grande que él”.

Más tarde, Mayweather respondió.

“Ya he estado antes en esta situación, sé lo que significa una pelea de esta magnitud”, afirmó, y luego dijo que no le preocupa estar 4 1/2 libras abajo del peso límite. “El peso no gana peleas, peleando se gana. La pelea no llegará al último round, marca mis palabras”.

▪ La exreina de las artes marciales mixtas Ronda Rousey se casará el sábado en Hawaicon su novio de años Travis Browne. Por ese motivo no estará en la pelea Mayweather-McGregor. El anuncio lo hizo Daba White, presidente de UFC.