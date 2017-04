La venta de los Marlins avanza a su cuarta entrada, asegura alto ejecutivo del club

La venta de la franquicia por un lado y el recuerdo de José Fernández por otro. En medio de factores externos que ondean sobre su temporada, los Marlins abrieron las puertas de su parque en La Pequeña Habana con la promesa de un 2017 inolvidable.

¿Podrán hacerlo? Mientras la mayoría de los expertos predicen que los peces terminarían en el tercer puesto de su división, los jugadores confían en competir al más alto nivel y alcanzar por tercera vez en su historia los playoffs.

"Lo que he visto en estos seis primeros días me llena de mucha ilusión'', expresó el capitán Martín Prado, quien se recupera de una lesión. "Este equipo no se va a rendir nunca. No sé cuántas victorias vamos a ganar, pero no nos rendiremos de luchar nunca''.

Desde la primavera, el manager Don Mattingly y su equipo de entrenadores ha hecho lo imposible por blindar al club de los ruidos externos y enfocarlos únicamente en lo relacionado con el béisbol.

Pero no es fácil. Los comentarios de varios grupos interesados en comprar la organización fueron ratificados por el presidente David Samson, quien incluso ofreció mínimos detalles sobre el proceso de venta.

"Diría en términos del juego que estamos en el cuarto inning [en las negociaciones], cuando antes nunca habíamos pasado del segundo'', ilustró Samson. "¿Cuál es la diferencia? Creo que esta vez Jeffrey Loria está dispuesto a escuchar mucho más que antes''.

Sin ofrecer un límite temporal y bajo el reconocimiento de que este proceso podría tomar un buen tiempo, Samson se inclina a pensar de que antes del fin de esta contienda habrá un nuevo o nuevos propietarios con mando en plaza.

De modo que este pude ser el último Día Inaugural para el grupo capitaneado por Loria, un hombre que trajo un título de campeón en el 2003 y un puñado de controversias por su manejo del club y algunas decisiones controversiales.

"Creo que Jeffrey está dispuesto a escuchar sobre la venta ahora por un grupo de factores'', agregó Samson. "Su momento en la vida, su valoración de lo que ha logrado dentro y fuera del terreno…Hasta [la tragedia de] José Fernández pudo haber sido un factor en todo esto''.

Aunque la familia del fallecido lanzador declinó de manera respetuosa estar en el Día Inaugural, su presencia se podía sentir en todos los rincones del Marlins Park, especialmente dentro del clubhouse.

Cuando el grupo de periodistas entró en el hogar de los jugadores no pudo dejar de reparar en la taquilla de Fernández, cerrada con un cristal que dejaba ver su ropa lista como si fuera a ser usada en cualquier momento, junto a su guante y un calendario del 2016.

En el centro de la taquilla se podía advertir su número 16 con un "Te quiero''.

"Sé que puede ser una visión inquietante, pero es un recordatorio de que todo se nos puede ir de esta vida en un segundo'', apreció el jardinero Christian Yelich, quien vio ese especial santuario por primera vez durante el Clásico Mundial de Béisbol. "Los otros jugadores de Estados Unidos se quedaron impresionados cuando lo vieron. Va a estar con nosotros por siempre''.

Yelich forma parte de ese grupo de jugadores jóvenes -Giancarlo Stanton, Marcell Ozuna, Adeiny Hechavarría, Dee Gordon-que la gerencia ha mantenido unidos para ver qué pueden lograr ayudados por el tiempo y el conocimiento mutuo.

Todo apunta, sin embargo, que al igual que para Loria y Samson, este también podría ser el último Día Inaugural en Miami para algunos de ellos si el 2017 no emite señales positivas en la tabla de posiciones al menos cuando llegue julio y tenga lugar el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas.

Los Marlins estabilizaron su rotación, fortalecieron el bullpen y confían en la maduración del núcleo para echar por tierra los pronósticos de los expertos, dejar en un segundo plano los crecientes rumores sobre la venta y convivir de manera respetuosa con el legado de Fernández.

Decirlo es más fácil que hacerlo.

"Nosotros nos reunimos en la primavera y decidimos mantener la cabeza en alto para jugar como José jugaba, con su misma alegría y pasión'', apuntó el infielder Miguel Rojas. "Sé que desde el cielo el va a estar aprobando nuestra alegría. No podemos regalarle un espacio a la tristeza''.