Los Marlins coquetean con un no hit y al final vencen con susto a los Mets

Los Marlins estuvieron coqueteando con un juego sin hit, pero al final tuvieron que acomodarse con una dramática victoria. J.T. Riddle conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en el noveno episodio para que el equipo de Miami venciera 4-2 a los Mets de Nueva York, el domingo en el Marlins Park.

Un sencillo con dos outs de Neil Walker en el octavo permitido por el relevista de los Marlins Brad Ziegler quebró la posibilidad de un no-hit. Los de casa, sin embargo, se aferraron al triunfo cuando el novato Riddle le sacó la pelota a Addison Reed con un hombre a bordo.

Luego de perder el jueves un juego de 16 innings contra el conjunto de Nueva York, los Marlins cerraron la serie con tres victorias consecutivas en las que los Mets enviaron a sus ases lanzadores Noah Syndergaard, Jacob deGrom y el domingo a Matt Harvey.

Los Marlins, sin embargo, también contaron con sólidos abridores.

El domingo fue Dan Straily, quien dio cinco boletos pero no permitió hits cuando salió con un out en el sexto. Straily hizo 93 lanzamientos. Desde ahí trabajaron los relevistas de los Marlins quienes trataron de lograr el primer juego sin hit combinado -con la participación de seis pitchers- en la historia del club.

Los Marlins tiene cinco lanzadores que han lanzado juego completo sin hit: Al Leiter, Kevin Brown, A.J. Burnett, Aníbal Sanchez y Henderson Alvarez.

Dee Gordon puso adelante a los Marlins en el primer capítuloi luego de un hit de Christian Yelich.

Luego se produjo el duelo de pitcheo entre Straily y Harvey, que involucró una sensacional acrobática atrapada de Marcell Ozuna. Con un out en el quinto, Wilmer Flores disparó una bola profunda hacia la izquierda. Ozuna escaló la pared de ocho pies y alcanzó la pelota.

Los Marlins aumentaron la ventaja en el sexto con un doble de Ozuna que anotó Yelich.

Con A.J. Ramos de descanso, la responsabilidad del cierre quedó para David Phelps. Los Mets produjeron dos carreras con tres hits en el noveno. Phelps necesitó 33 lanzamientos para salir del inning.

Pero Riddle salvó el día a los Marlins en el noveno con su primer jonrón en Grandes Ligas.