Familia cumple con suspensión de 15 partidos y vuelve a Mets

Por segunda vez en menos de un año, un pelotero dominicano de los Mets de Nueva York reaparece tras cumplir con una suspensión por violar el reglamento de violencia doméstica de las Grandes Ligas.

En el caso del cerrador Jeurys Familia, no guarda aprensión ante el recibimiento que los fanáticos le puedan dar.

"Ahora mismo no estoy pendiente a nada de eso", dijo Familia, quien purgó una suspensión de 15 partidos por quebrantar el reglamento de violencia doméstica. "Llevo 10 años en esto y no creo que me vaya a afectar".

El equipo activó a Familia antes del partido del jueves por la noche contra Filadelfia. Los Mets realizaron varias transacciones para abrir espacio en el roster para su estelar relevista.

"Me siento 100% preparado para ayudar al equipo", señaló Familia.

Familia, de 27 años, fue líder de las Mayores con 51 rescates la temporada pasada. La suspensión le costó $730.328 de su salario de $7.425.000.

El dominicano participó en los campos de entrenamientos y en el Clásico Mundial de Béisbol. Esta semana lanzó dos innings en blanco en las menores mientras se preparaba para volver a las Mayores.

Familia fue arrestado en octubre por un cargo de agredir a su esposa, aunque ese caso fue desestimado en diciembre después que la esposa del jugador dijo que Familia no la lastimó.

En julio pasado, el infielder José Reyes debutó con los Mets en el Citi Field tras purgar una suspensión de 51 juegos tras un caso de violencia doméstica. Reyes recibió vítores y abucheos en ese primer juego.

"Estoy dispuesto para ayudar en lo que pueda, en cualquier rol. Tengo muchas ganas de subir a la lomita para hacer mi trabajo", dijo Familia.

Familia se abrazó con varios jugadores de los Filis durante la práctica de bateo, además de atrapar elevados con sus compañeros. "Extrañé mucho no estar con el equipo", dijo.

El manager Terry Collins había indicado que quería reinsertar a Familia con cautela, pero con un bullpen que ha sido exigido mucho en el primer mes de la temporada, "tal vez eso no sea posible esta noche".

Addison Reed, quien suele desempañarse como el encargado del octavo inning, se acreditó los cuatro rescates del equipo durante la suspensión de Familia.

Los relevistas de los Mets tuvieron marca de 0-4 con efectividad de 7.15 durante una racha de cuatro derrotas, que fue frenada el miércoles.

"Todos somos iguales en el bullpen, todos somos relevistas. Todos debemos ser capaces de responder a cualquier de situación que nos pongan", señaló Familia.

Para abrirle espacio en el roster, los Mets enviaron al derecho dominicano Rafael Montero y al zurdo Sean Gilmartin a su sucursal de Triple-A en Las Vegas. El receptor Kevin Plawecki subió de Triple-A. En tanto, el tercera base David Wright fue colocado en la lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía en el cuello.