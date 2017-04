Unos Marlins sin energía son abordados por la victoriosa nave de los Piratas

Los Marlins regresaron de una gira maratónica a La Pequeña Habana, pero se olvidaron empacar la victoria. En una noche de viernes totalmente olvidable, los peces cedieron 12-2 frente a los Piratas y se cayeron de la marca de .500 en medio de una apatía preocupante.

No importó que Pittsburgh llegara con la peor ofensiva de la Liga Nacional, ni que fuera igualmente el último en defensa, porque Miami apenas opuso resistencia ante la escuadra sotanera de la División Central.

Con 18 imparables -incluidos cuatro extrabases- como divisa y una soberbia labor de Jameson Taillon en cinco episodios, los Piratas enderezaron su averiada nave delante de 19,690 aficionados.

Tampoco ayudó que Adam Conley decidiera aparecerse con la actuación más humillante en su carrera o, mejor dicho, el más espantoso inning que pudiera pensarse: una segunda entrada de ocho anotaciones.

"No hay excusas, no tuve dominio de la recta y eso lo explica todo'', comentó Conley. "Este juego puede ser brutal a veces. No me siento mal y en lo que a mí respecta, ya lo he puesto atrás y miro hacia mi próxima apertura''.

Si Jordy Mercer avisó la tormenta con un cuadrangular en la primera entrada, lo que vino minutos después fue el diluvio, pues la lluvia de imparables, unida a tres pasaportes y un pelotazo, decretaron la derrota anunciada.

La faena de Conley no puede ser más preocupante para los Marlins, que esperan una progresión del zurdo en esta temporada, y de una rotación en general que, salvo Dan Straily, se ha mostrado muy inconsistente.

Pero también alarma la falta de energía que comenzó a percibirse durante los dos encuentros de Miami en Filadelfia y que en su momento fuera señalada por el mánager Don Mattingly como un problema a erradicar.

Tras la debacle del segundo, José Ureña contuvo en parte la ofensiva de los Piratas, pero permitió una anotación más y se mantuvo apagando fuegos de manera constante en 4.1 episodios.

"José hizo una gran labor en medio de circunstancias adversas y gracias a él no se desbarató nuestro bullpen'', afirmó Mattingly. "Hay que olvidar este juego y salir ahora a ganar''.