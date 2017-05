No una, ni con dos expulsiones prende la llama de los alicaídos Marlins de Miami

Don Mattingly ha dirigido a los Marlins solo tres entradas en los últimos dos juegos. Por segunda fecha consecutiva, el dirigente de Miami se hizo expulsar desde bien temprano en el juego y al menos se marchó a tiempo para no ver otra debacle más de sus peloteros.

Esta vez, sin embargo, su protesta fue para proteger a Christian Yelich, quien se quejó de manera airada por un conteo antes de ser echado por el árbitro de la goma en un choque que terminaría el martes por la noche 6-5 a favor de los Cardenales.

Hombre honesto del béisbol, Mattingly no tuvo estómago para enfrentar a los miembros de la prensa y envió en su lugar al coach de banca, Tim Wallach, quien apenas encontró palabras para explicar lo sucedido.

"No he hablado con Yelich ni con Don, así que no puedo hablar mucho de eso'', explicó el segundo al mando. "Duele mucho perder desde bien temprano a un bateador como Yelich. Eso nos afectó, sí''.

Otro que tampoco se quedó para el momento en que entraron los medios de prensa al clubhouse fue Adeiny Hechavarría, quien abandonó el encuentro debido a molestias en los músculos oblicuos de la parte izquierda.

Hechavarría será evaluado este miércoles y el equipo cruza los dedos para que el torpedero cubano no sufra una recaída de la lesión que le obligó a perder algunos juegos en el inicio de la temporada.

Cada derrota sucesiva hunde más a Miami, pero esta viene con una taza de sal, porque los locales estuvieron arriba 5-1 y vieron como el bullpen -con Kyle Barraclough y A.J. Ramos a la cabeza- desperdiciaba la preciosa ventaja.

Barraclough apenas pudo sacar un out en la octava y permitió cuatro carreras del empate, mientras que el taponero admitió la de la victoria para los visitantes, que han ganado ocho en fila fuera de los confines de San Luis.

"No pude ejecutar mis envíos, acepto mi responsabilidad'', expresó Barraclough. "Sé que es la misma frase, pero debemos seguir jugando. Pasar página y esperar por un mejor momento que este''.

El fracaso del bullpen también echó por tierra una sólida faena de Dan Straily, quien en siete episodios solo permitió una anotación y que con solo 92 lanzamientos, parecía estar en condiciones de trabajar una entrada más.

"No es mi decisión, pero si me hubieran dicho, habría trabajado'', apuntó Straily. "Tenemos que confiar en el bullpen. Esos muchachos pueden hacer su labor. Lo han demostrado en el pasado''.

Sí, pero no esta noche. Quizá por eso, tal vez por muchas cosas más, Mattingly no dio la cara a los periodistas.

MARCADOR FINAL:

San Luis 6, Miami 5

MOMENTO CLAVE:

En la novena entrada cuando Kolten Wong pega el sencillo que remolca la carrera que rompe el empate a cinco.

LA FIGURA:

Sin duda, Wong.

DECISIÓN:

Gana: Rosenthal (1-1). Pierde: Ramos (1-2)

MARCAS:

Miami (13-19). San Luis (18-14)

EN CIFRAS:

Los peces terminaron la temporada pasada con marca de 4-3 frente a los Cardenales, luego de haber estado de 1-5 en el 2015. De por vida, los Marlins tienen marca de 73-106 contra San Luis, 34-55 en Miami y 7-10 en el parque nuevo.