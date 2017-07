No quiero ser ni mejor ni peor que mi padre, afirma una de las futuras estrellas del béisbol

"El me llevaba mucho con él a los estadios, sobre todo en Monteal y también Baltimore, cuando me dejaban estar con él en el dugout. Era chico, pero Liván Hernández me dijo que recordaba a un chiquito que se movía mucho. Ha pasado el tiempo, pero no olvido esos días inocentes entre grandes peloteros''.

"Sí, he visto eso. Como él no está jugando ya, pues muchas cosas tienen que ver conmigo en las Menores. Mi padre se encuentra ahora en Miami con casi toda la familia, así que me siento muy feliz de tenerlo a mi lado''.

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.