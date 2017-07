El grandeliga Miguel Cabrera denuncia amenazas de muerte en Venezuela

“El primer consejo que me dio (Andrés) Galarraga -una de las figuras históricas del béisbol venezolano- fue ‘no te metas en política' y nunca me he metido, pero ahora mismo tenemos que meternos en eso, porque el país lo tienen secuestrado”, acotó el toletero.

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.