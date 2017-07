La valentía de Roberto Osuna ante la ansiedad

“Es un bateador durísimo, tiene mucho poder, inteligente y joven”, señaló Osuna. “No puedo decir cuál es el secreto. No hay que tirarle nada por el medio. Con él, siempre hay que tener mucho cuidado y concentrarme un poco más en la localización de mis pitcheos. Siempre lo he enfrentado en situaciones difíciles, así que no puedo distraerme”.

“La decisión por la cual lo hice fue porque muchas personas sufren de eso y tienen problemas de ser juzgados y uno no viene a este mundo a juzgar a nadie”, afirmó. “Si hay personas que nos puedan ayudar a eso, pues hay que aprovechar esa ayuda. Muchos fanáticos que han pasado por eso me escribieron, dándome consejos sobre cómo superarlo y me he sentido mejor desde entonces”.

