Dos miradas a ambos lados del espejo de Miami en vísperas de la segunda mitad

Del otro lado del cristal la temporada de los Marlins adquiere una visión diferente. Una primera mirada dirá que todo ha sido un fracaso y que este grupo no merece continuar junto en una dirección sin rumbo. El record no miente. Miami no llega a jugar para .500 y el segundo Wild Card aparece tan lejano como el horizonte.

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.