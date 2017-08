Bush retira oferta para comprar a los Marlins, Jeter y Jorge Mas siguen en carrera

En esta imagen del 17 de febrero de 2016, el candidato presidencial republicano, y exgobernador de Florida, Jeb Bush, en un evento de campaña realizado en el Summerville Country Club de Summerville, Carolina del Sur. una persona cercana a las negociaciones dijo que el grupo que encabezan Bush y el fundador de Quogue Capital, Wayne Rothbaum, retiraron su oferta para adquirir a los Marlins de Miami. La persona habló el miércoles 9 de agosto de 2017 con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que los grupos involucrados en las negociaciones no realizan comentarios públicos. Andrew Harnik, Archivo AP Foto