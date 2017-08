Ya es oficial: firman acuerdo para venta de Marlins a grupo capitaneado por Jeter

Firmado y sellado, el acuerdo de compra de Marlins por $1,200 millones llegó a la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas poco después de las 7:00 pm del viernes, completando la parte más difícil de un proceso que comenzó en la primavera.

Según el presidente de la organización David Samson, las Mayores revisarán el acuerdo alcanzado con el grupo encabezado por Derek Jeter y Bruce Sherman este miércoles durante una reunión de propietarios en Chicago.

"En algún momento de septiembre habrá otro encuentro de todos los dueños para votar sobre este acuerdo y esperamos cerrarlo todo en los primeros días de octubre'', apuntó emocionado Samson en el dugout del club. "Este ha sido un proceso largo, que ha vivido muchos cambios y sucesos, mucha desinformación''.

Desde que se filtrara la información de la potencial venta en febrero, varios grupos y nombres importantes se vincularon con el deseo de hacerse de los peces, pero finalmente prevaleció el de Jeter y Sherman.

El más cercano competidor de ellos fue el hombre de negocios local Jorge Más, quien se mantuvo en la carrera hasta último momento, aunque siempre se creyó que Jeter era el preferido del propietario saliente Jeffrey Loria.

"Para Jeffrey era muy importante que el nuevo grupo tuviera no solo conexiones con Miami, sino una comprensión de lo que significa estar aquí, dirigir esta franquicia y las posibilidades que brinda una ciudad como esta'', agregó el ejecutivo. "Tomamos esta decisión [de elegir a este grupo], porque creemos que es lo mejor para la franquicia''.

Samson describió a Sherman, un experimentado hombre de negocios, como alguien que posee una tremenda pasión por el béisbol y dijo que Jeter es un individuo altamente capacitado fuera del terreno.

Por mucho tiempo ambos han cultivado una sólida amistad y básicamente Sherman le dará vara alta a Jeter para que dirija la organización de la manera que mejor entienda el ex torpedero de Nueva York.

Un ganador nato en todos los aspectos de la vida y especialmente con los Yankees, Jeter enfrentaría un reto difícil para cambiar la fortuna de un equipo que, de acuerdo con reportes, perderá este 2017 alrededor de $60 millones y que ya ni se acuerda del aroma de los playoffs.

Samson no había vuelto a conversar con la prensa en el dugout desde la muerte de José Fernández y entre otros elementos destacó:

▪ El actual grupo propietario ha gastado más que nunca este 2017, pero los resultados no han sido los esperados. "No les hemos dado a los fanáticos lo que ellos esperaban''.

▪ Recalcó que Más no tenía absolutamente nada que ver con el nuevo grupo encabezado por Jeter, Sherman, y otros 16 inversionistas. "Más es un amigo personal, al que conozco desde hace 15 años, pero no es parte del grupo, ni existen discusiones con él''.

▪ Ante preguntas sobre un reporte de la vistas Forbes de que Sherman no quería ser el "la persona de control, Samson estalló al comentar que "Forbes nunca reportó nada correctamente. Desde la evaluación financiera del equipo a todas las columnas que escribieron, no ha habido una mínima pieza de verdad. Lo que escribieron hoy fue irresponsable. Así que paremos eso. Sherman será "la persona de control''.

▪ Loria no comentará sobre el estado de la venta hasta los primeros días de octubre, cuando la venta se haya completado. "En lo bueno y lo malo, su compromiso con Miami nunca desfalleció''.

▪ Sobre su posible relación -y permanencia- con el nuevo grupo, indicó que "nunca he discutido mi estatus. No se trata de mí, sino de los jugadores, los aficionados. Me encanta Miami, me gustaría quedarme. He servido con orgullo bajo Loria desde el 2002, y si Sherman y Jeter quieren que trabaje con ellos, es algo de lo cual hablaremos''.