Último adiós al inolvidable narrador cubano, enterrado el viernes en Miami

Bajo una lluvia que no cedía, el viernes en Miami enterraron un cachito de Cuba. Felo Ramírez, la gran voz del béisbol, recibió el último adiós de quienes le admiraban y sabían bien de cerca de su grandeza humana. El hombre que nació para amar y servir inició el camino definitivo a la inmortalidad.

“Todos los días Felo salía de su casa con una primera preocupación, ayudar a una persona”, comentó el padre José Luis Meléndez, en la misa celebrada en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Doral. ‘Imaginen si todos en el mundo hacemos un bien a una persona”.

More Videos 1:46 Mayweather vs McGregor: un show entre una leyenda del boxeo y una estrella de UFC Pause 1:32 Tany Pérez recuerda a Felo Ramírez 0:32 Imágenes de radar de Harvey en la costa de Texas 2:24 Esposa de militar preso en Venezuela por presunto narcotráfico 1:24 Pequeños empresarios que cumplan con estos requisitos podrían obtener la visa E2 0:40 Hombre en silla de ruedas queda atrapado cruzando calle en Miami 1:28 Nuevo escrache: confrontan al alcalde chavista Jorge Rodríguez en México 2:29 Mujer roba licorería y guarda el botín en su sostén y pantalones 3:01 El juego "trancado" de la oposición venezolana: ¿Participar o no en las elecciones regionales? 0:51 Romeo Santos promueve su disco con un concierto exclusivo en Miami Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Homenaje al gran narrador cubano Felo Ramírez Una de las últimas entrevistas a Felo Ramírez realizada por el periodista de el Nuevo Herald Jorge Ebro. Homenaje al gran narrador cubano Felo Ramírez Una de las últimas entrevistas a Felo Ramírez realizada por el periodista de el Nuevo Herald Jorge Ebro. Fotografías: Archivo del Nuevo Herald y Miami Herald

Han sido días difíciles para quienes tuvieron el privilegio de estar cerca de Felo, quien se despidió de la vida terrenal luego de 94 años de entregarle su existencia al béisbol y mantenerse aferrado a la narración contra viento y marea, contra el tiempo y el pronóstico.

Un accidente mientras se encontraba de gira con el equipo a fines de abril fue el inicio del fin de su presencia humana. Al menos, se fue como él quería, sin dejar de trabajar en lo que amaba y rodeado del cariño de los suyos.

Ha sido un año terrible para los Marlins que perdieron a su mejor y más joven promesa en José Fernández -ya pronto será el primer aniversario de su partida- y ahora pierden al ícono que estuvo desde el primer día, aquel que solía decir que ellos estaban ganando.

“La mejor manera de rendirles tributo es con nuestro juego diario, con el sentimiento de que somos profesionales y debemos dar el máximo en cada momento”, apuntó Mike Hill, presidente de operaciones de béisbol del club. “Mi mamá y mis abuelos cubanos eran seguidores de Felo. Yo también aprendí a quererlo, a apreciarlo”.

En un silencio respetuoso que solo podían cortar el azote del agua y los cánticos religiosos, el recuerdo de Felo parecía impregnar todos los lugares de la iglesia, allí estaba Maritza, la mamá de Fernández, varios miembros de la organización, amigos de toda una vida y sus familiares más cercanos.

“No podía abandonar a Felo en un día como hoy, no me lo habría perdonado”, aseguró el jardinero Marcell Ozuna. “Voy a extrañar mucho su alegría, sus chistes. No podré abrazarlo más. Perder a José primero y ahora a Felo, son dos golpes muy difíciles de superar. Hay que encontrar fuerzas para seguir adelante”.

Nadie supo como Yiki Quintana encontró las suyas para leer un homenaje a su compañero de dupla radial. Durante los últimos años, le había servido de apoyo y guía, como un hijo que asiste al padre de manera tierna y bondadosa.

Quintana hubiera querido pedirle ayuda a Felo para hablar sobre él, pero sabía que el miembro del Salón de la Fama, con esa sencillez a prueba de bala le hubiera respondido: “Dí lo primero que se te ocurra”.

“Felo entró por derecho propio en el Templo de los Inmortales de las Grandes Ligas, también está en del béisbol del Caribe, de Puerto Rico y de Venezuela”, recordó Quintana. “Sólo le faltó cumplir un sueño: volver a narrar en una Cuba libre”.

Según Quintana, la partida de Felo al cielo tal vez sirva para narrar un juego entre ángeles, donde actúen dos de sus peloteros favoritos, Roberto Clemente y Fernández. Poco después rompía en llanto.

Al igual que otros tantos gigantes de la diáspora cubana, como Celia Cruz o Álvarez Guedes, el tema de la vuelta a Cuba era recurrente, ineludible, pero por el momento la tierra húmeda de Miami servirá de casa al cuerpo de Felo Ramírez, aunque su memoria seguirá viva a través de todas las épocas.

“Es un día triste, pero también para sentirnos orgullosos de ser latinos y cubanos”, afirmó el exmánager y actual coach de tercera Fredi González. “No pudo volver a narrar en su patria, pero la patria era él, donde quiera que tuviera un micrófono delante, él hablaba por todos nosotros”.

Afuera de la iglesia seguía lloviendo, pero con un sonido diferente.