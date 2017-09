Dolor y error se combinan en la derrota de los Marlins frente a los Filis

J.T. Realmuto quedó petrificado en el plato. Con cara de pocos amigos miró al árbitro que acababa de levantar la mano y cantar el strike. No había remedio ni nada que hacer. Los Marlins cayeron producto de una terrible combinación de errores y oportunidades perdidas.

Unos minutos antes, el mismo Realmuto estuvo a punto de recibir pelotazo e impulsar carrera forzada para empatar el choque con las bases llenas en el noveno, pero se quitó instintivamente y con ese gesto se fueron las ilusiones de evitar una derrota 3-2 a manos de los Filis y de avivar los sueños de postemporada.

"Hemos escogido el peor momento para cometer esta clase de errores'', expresó el manager Don Mattingly con cara de pocos amigos. "No fuimos oportunos y dejamos que el rival nos ganara la partida''.

Quizá fue el gesto de Realmuto -había sido víctima de dos bolazos- en la novena, tal vez el haberse ponchado sin tirarle a la pelota, pero este no fue el único ni el peor de los errores mentales de Miami, ahora caído de los .500.

Habría que hablar de cómo Mike Aviles no se coló en tercera -hubiera anotado luego con un batazo de Christian Yelich- en un potencial pisa y corre en esa última entrada, o de cómo Tomás Telis enfrió un rally en la octava al correr por dentro del terreno.

Un rolling corto de Telís provocó un tiro malo inicial que en principio le abrió la goma a Derek Dietrich que corría desde esa base, pero el árbitro decretó el out y la repetición demostró que el venezolano corrió sobre la grama interior.

"Realmente, no me explico por qué me pusieron out, porque en ningún momento le quité el ángulo de tiro a los Filis'', apuntó Telís. "Una vez me pasó algo similar en las Menores, pero fui out, porque el tiro me dio en el hombro, pero ahora no creo que merecía esa decisión''.

Antes de que sucediera todo esto, los peces desaprovecharon otras oportunidades ofensivas y, como se dice popularmente, hicieron lanzador a un hombre como Ben Lively que llegaba con una cadena de cinco fracasos y una efectividad cercana a 5.00.

Miami finalizó con la misma cantidad de imparables que Filadelfia, pero no encontró el batazo decisivo y extrañó el aporte de Giancarlo Stanton, quien antes del inicio del choque provocó revuelo con su presencia en un video subido de tono por sus escenas eróticas.

El abridor de los peces, Odrisamer Despaigne caminó sin muchos problemas en las primeras tres entradas, pero en la cuarta se vio en apuros al admitir las tres que serían decisivas, dos de ellas producto de un hit de Lively.

"Me sentía bien, fuerte, pero algunos lanzamientos no me cayeron en los puntos que yo quería'', indicó el cubano. "Tenemos que salir este viernes a ganar. Todavía podemos ganar terreno en esta batalla''.

Todavía, pero ya no pueden permitirse un paso atrás.

MARCADOR FINAL: Filadelfia 3, Miami 2

MOMENTO CLAVE:En la cuarta entrada, cuando los Filis pisaron el plato en tres ocasiones para darle un vuelco al marcador y asegurar el triunfo.

LA FIGURA:El abridor de los Filis Ben Lively, quien suma seis entradas de seis hits y dos anotaciones.

DECISIÓN: Gana: Lively (2-5). Pierde: Despaigne (0-2)

MARCAS:Miami (66-67). Filadelfia (50-83)

EN CIFRAS:Giancarlo Stanton es el primer pelotero en Grandes Ligas en conectar más de 12 jonrones en meses consecutivos -julio y agosto- en más de 15 años y el número 15 que lo logra en la historia del béisbol. El último pelotero en lograrlo fue Al