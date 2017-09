Peters debuta por la puerta grande, pero Ziegler firma la peor derrota de Miami en el 2017

Dillon Peters debió estar aquí hace un mes atrás, al menos un par de semanas. ¿Por qué los Marlins se demoraron tanto en subirlo a Grandes Ligas en medio de un momento importante? Es una pregunta que quizá no tenga sentido en su caso ni en el de Brian Anderson.

Lo que cabe preguntarse es cómo los Marlins siguen encontrando maneras de perder ante un equipo de récord tan mediocre como los Filis, que les encajaron este viernes una derrota 2-1, quizá la peor de la temporada por sus efectos desmoralizantes.

"No puedo encontrar una respuesta a lo que está sucediendo'', manifestó el mánager Don Mattingly. "La ofensiva nuestra se ha dormido. No sé si los lanzadores de ellos hicieron ajustes, pero algo no está funcionando''.

¿Algo? Casi nada funcionó para los peces salvo la tremenda salida de Peters, el mejor prospecto de pitcheo de la organización, que entró en las Mayores por la puerta grande al silenciar a Filadelfia durante siete entradas.

Tras propinar una base por bolas al primer bateador que enfrentó, Peters se compuso en el box y dominó a los rivales, al punto de ponchar a ocho para igualar la marca de un debutante en poder de José Fernández desde el 2013.

"Me siento orgulloso de estar en tremenda compañía'', comentó Peters sobre Fernández. "He seguido su carrera y sé lo que significa para esta organización. Espero seguir ayudando al equipo en todo lo que sea posible''.

Al igual que Peters, Anderson mostró destellos de su talento en la tercera base con varias jugadas de nivel, sobre todo en la sexta, cuando un fildeo suyo evitó la carrera del empate.

Luego de finalizar Peters, Kyle Barraclough estuvo a punto de dejar escapar la ventaja en el octavo antes de salir del apuro, pero en la novena Brad Ziegler admitió las dos carreras que pusieron carácter definitivo a la pizarra.

No solo cayó Miami por quinta ocasión en fila, sino que por segunda noche consecutiva dejó escapar una ventaja, para no hablar de las oportunidades perdidas, de los hombres quedados en base.

Valga decir que la única carrera de los peces nació de un lanzamiento descontrolado en la primera entrada, cuando el equipo de casa llenó las almohadillas sin outs. Y por cierto, Giancarlo Stanton lleva de 17-1 en esta semana.

Los peces se fueron de 6-0 con hombres en posición anotadora en el choque del viernes y llevan de 42-3 en esas situaciones en lo que va de semana para un promedio de .071.

Filadelfia sigue situando en el montículo a pitchers de números cuestionables, como este Nick Pivetta que llegó con balance de 5-9 y 6.57 de efectividad, pero los Marlins se las han ingeniado para ayudarlos y hundirse ellos mismos.