El desastre de los Marlins este septiembre influiría en las decisiones de Jeter

Cuando Derek Jeter y Bruce Sherman vinieron al parque de los Marlins hace apenas una semana conocieron de cerca las entrañas de una franquicia disfuncional. Desde el lugar que se encuentren ahora no dejarán de advertir los profundos problemas de su roster. Saltan a simple vista.

La pregunta es qué harán al respecto.

Miami cayó el miércoles en la noche 8-1 a manos de los Filis en otro de esos choques faltos de vida y pasión que tanto han plagado a los peces en un septiembre cruel que les ha visto ganar solo dos veces (2-10).

La cuarta derrota consecutiva de los Marlins y la 14ta en los últimos 16 encuentros indican a las claras que este grupo ha perdido el rumbo y retrocedido a las prácticas malsanas de aquel mayo para el olvido.

Esta vez no se trató de un bullpen inoperante sino de un Dan Straily que no puede reclamar absolutamente ningún derecho a llamarse "as'', cuando su efectividad asciende a 4.24 y se ve incapaz de sumar su décima victoria, cuando apenas restan un par de semanas de contienda.

Más inocente no pudo ser la pelota que le regaló Straily, justo en el medio del plato, a un Rhys Hoskins que por estos días parece la reencarnación de Babe Ruth con su cuadrangular número 17 en solo 33 juegos.

Straily, que luego admitió otro jonrón a Odúbel Herrera, debe revisar muchas cosas, pero no solo él. La alineación de los peces, que en el pasado solía aterrorizar a Aaron Nola, ahora se vio maniatada, víctima de su récord personal de 11 ponches.

De pronto Dee Gordon levanta su porcentaje de embasado y extiende a 16 una racha de juegos pegando imparables, pero Giancarlo Stanton se atasca en 54 vuelacercas y vuelve a exhibir cierta falta de confianza.

Falta el batazo oportuno en ocasiones, y cuando llega, sucede entonces que los relevistas o el abridor de turno se ven incapaces de contener al rival. Lo peor es que otras veces no pasa nada relevante, como este miércoles y con perdón de Christian Yelich y su jonrón solitario.

“Tenemos que ser responsables y admitir que no estamos haciendo bien las cosas’’, afirmó el martes Yelich, luego de que equipo fuera dejado en el terreno por cuarta vez en cinco encuentros. “Estamos viviendo una mala historia repetida’’.

En algún lado de la Florida o Nueva York, Jeter debe estar preparando su presentación de compra ante el Comité de Propietarios de Grandes Ligas, pero sin quitar la vista de este cuadro desolador que son los Marlins de septiembre del 2017, concluyendo, quizá, en la inutilidad de continuar con el rumbo actual, con ciertos personajes.

Cualquier cosa que decida hacer el legendario capitán de los Yankees, lo que ocurra en este fin de mes habrá de pesar en sus decisiones de invierno, a la hora de conformar el nuevo grupo del 2018.