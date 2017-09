Stanton pega el 55 y lidera el ataque que aniquila al Caballero Negro de Nueva York

Había una vez un lanzador llamado Matt Harvey que inspiraba respeto de solo pararse en el box. Por estos días, sin embargo, su cuento parece narrar una historia de miedo, de una promesa a la cual se le escapa el tiempo y el juego, que no le alcanza ni para vencer a los peores Marlins del 2017.

Miami, desesperada por un triunfo con autoridad y debilitada por las tantas derrotas en los últimos días, aprovechó la opacidad del que fuera conocido como "El Caballero Negro'' de Nueva York para vencer 13-1 a los Mets en una vuelta a La Pequeña Habana, tras la falsa serie de casa en Milwaukee.

Hasta Giancarlo Stanton se apuntó para salir del letargo al disparar su cuadrangular número 55 de la temporada e impulsar cuatro carreras para llegar a 117, liderando una ofensiva de 19 imparables.

Y luego se embulló Marcell Ozuna con su bambinazo 34 que le permitió llegar a 113 remolcadas, validando las palabras del mánager Don Mattingly, quien lo consideró el domingo su candidato a Jugador Más Valioso del club.

"Cuando Giancarlo y Marcell dan el ejemplo, el resto del equipo los sigue'', afirmó Mattingly. "Fue bueno una victoria tan abundante, donde vi de vuelta la sonrisa en el rostro de los muchachos''.

DETRÁS DE UNA MARCA HISTÓRICA

Ambos están acechando la marca histórica de impulsadas del club fijada en 121 durante la contienda del 2000 por el actual comentarista Preston Wilson, seguido por Gary Sheffield (120 en 1996) y Miguel Cabrera (119 en el 2007).

Este ataque despiadado sobre los Mets, un equipo con mejores proyecciones de pretemporada y peor récord en la actualidad que Miami, no podrá impedir la inminente eliminación de los peces en la carrera por los comodines.

A pesar de esa realidad innegable fue reconfortante observar el batazo de Stanton, los cuatro imparables y las dos remolcadas de Dee Gordon, quien también robó su base número 55, así como otras dos traídas para la goma del novato Brian Anderson.

Basta decir que todos los titulares, incluido el lanzador Dan Straily, pegaron al menos un imparable y seis de los nueve remolcaron carreras.

Esta es la segunda vez en la contienda en que los peces suman siete rayitas en una entrada, en esta ocasión la quinta.

HARVEY NO SE LEVANTA

Harvey, que vio elevar su promedio de carreras limpias a 6.59, se marchó a las duchas con siete anotaciones y 12 imparables a su cuenta en apenas cuatro entradas de una faena que explica, en parte, el desastre de los Mets.

"Nada me está funcionando, pero no pienso cejar en mi empeño de continuar lanzando'', expresó Harvey con un rictus de amargura y frustración. "Escriban lo que quieran de mí. No sé explicar lo que me está pasando''.

Las lesiones han sido una constante en las últimas dos contiendas de Harvey, quien ha visto erosionada su confianza y cuyos números del 2017 son los peores de su carrera, luego de haberse convertido en uno de los niños mimados de La Gran Manzana, un ícono de la moda y de la noche.

Straily, por su parte, finalmente se llevó la tan elusiva 10ma victoria de la temporada y su tercer triunfo en una segunda mitad donde no le había ido nada bien, especialmente en sus tres salidas previas de septiembre, en las cuales mostraba una efectividad de 8.44.

"Creo que a todos nos alegra un regreso a casa con un triunfo'', afirmó el derecho de los Marlins. "Trataremos de poner una nota positiva en este cierre. Es lo menos que podemos hacer''.