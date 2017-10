Regresan las actividades de la Liga Nica en el Tamiami Park

El domingo pasado volvió la acción deportiva de la Liga Nica de béisbol en los campos del Tamiami Park luego que estos estuvieran cerrados por causas del huracán Irma, que despaló y deshojó todos los árboles que recibieron los embates del fenómeno.

Iniciando el 51avo. Campeonato de esta organización se realizaron tres partidos que fueron un desahogo para el centenar de peloteros, quienes de manera inquieta y ansiosa necesitaban tener esta acción de una manera terapéutica después de las inquietudes y tensiones que vivió la comunidad en estos días pasados.

El equipo campeón, Boer, y el subcampeón, Isla de la Juventud, y Matagalpa contra Caribes arrancaron simultaneamente la competencia; luego por la tarde, Industriales lo hizo contra Venezuela.

También hubo un acto de entrega de trofeos a los campeones, los subcampeones, los MVP y a la decena de líderes individuales del campeonato anterior.

La Isla de la Juventud venció 12-3 al Boer. Luego de haberse enfrascado en un duelo entre los lanzadores abridores, Yoanis Quintana por la Isla, y Manny Arencibia por el Boer, durante los primeros 5 episodios, los isleños Félix Pérez y Reinier Iglesias iniciaron un ataque que fuera seguido por Reinaldo Almanza, Ángel Miguel, Raúl de la Cruz y Ruslan Cruz que produjo un racimo de 5 anotaciones. El Boer riposte con 2 en ese mismo innings.

A la postre Quintana salió victorioso después de 6 entradas lanzadas, fue relevado por Ahmed Pino, Alexis Otano, José L. Moulin y Félix Pérez que lograron conservar la ventaja. Perdió Arencibia, y los rescates Carlos Barrera, Daylan Gil, Daniel Pacheco y Raidel Horta, no cumplieron su misión.

Los isleños batearon 14 hits y los Indios 11.

Matagalpa venció 6-1 a Caribes. Ganó el pitcher Héctor Sigler, quien no permitió anotaciones, recibió un hit y ponchó a 9 en las 5 entradas, fue sustituido por Juan Rivas, que lanzó 3 innings y Lázaro Álvarez cerró el noveno. El abridor caribeño Luis Contreras perdió pese haber lanzado 6 innings durante los cuales ponchó a 12, permiltió 5 hits y una anotación. Los relevistas Jorge Gil e Ibson Morales terminaron el partido permitiendo las otras anotaciones.

Matagalpa bateó 11 hits, 3 dio Alex González; 6 dieron los caribeños entre ellos par de dobles y sencillo de Raúl León.

Venezuela logró un brillante triunfo sobre Industriales con marcador 5-4. Alfredo Baez fue el pitcher ganador lanzando 5 innings, permitió 2 anotaciones, 3 hits y ponchó a 4. Salvó Heisson Alonso que completó permitiendo 4 hits y 2 carreras inmerecidas. Perdió el abridor Gabriel González que permtió 5 anotaciones con 8 hits en 5 innings, concluyó Herry Estradas. Por los ganadores, Francisco Rodríguez, Gabriel Santana y César Tovar batearon de 5-3 del total de 10 hits del equipo. Por los Industriales, Dainer Moreira y Carlos Álvarez de 4-2 y Rotcel Alonso remolcó 2 con un hit.

Este domingo continúan los juegos en el Tamiami Park comenzando a las 10 a.m. Boer vs. Venezuela y León vs. Caribes, por la tarde a las 2 p.m. Isla de la Juventud vs. Industriales.