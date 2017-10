Los Yankees con la soga al cuello frente a los Indios

Aunque en el béisbol no existe nada escrito hasta la última oportunidad de un equipo, los Yankees de Nueva York se encuentran con la soga al cuello en su Serie Divisional de la Liga Americana frente a los Indios de Cleveland.

Ahora están obligados a ganar tres partidos consecutivos después de haber tenido la oportunidad de regresar al Bronx con la serie igualada. Y en una batalla corta de cinco juegos a ganar tres, no se pueden regalar esos momentos importantes que marcan la diferencia entre la victoria y el fracaso.

No vamos a restarle méritos al triunfo 9-8 en 13 innings de Cleveland el viernes en el Progressive Field, un equipo que merece todos los elogios. Los Indios aprovecharon lo que el rival le regaló y después que los Yankees le batearon con facilidad al abridor estelar Corey Kluber su ofensiva fue neutralizada por siete relevistas de Cleveland, seis de ellos que le propinaron ocho escones consecutivos.

Pero sí creemos que en este juego el mánager Joe Girardi no estuvo a la altura de un buen estratega de Grandes Ligas. A mi juicio, cometió tres errores.

Primer Error: Se apuró demasiado al sacar a su abridor C.C. Sabathia. Ganando 8-3 en la sexta entrada lanzando un pitcher de enorme experiencia que dominaba a la artillería rival con solo tres imparables permitidos y 77 envíos realizados, Girardi lo saca teniendo un hombre en primera con un out para traer al relevo Chad Green que llenó las bases y permitió el grand slam de Francisco Lindor.

Segundo Error: Antes del cuadrangular de Lindor, el bateador Lonnie Chisenboll recibió pelotazo en una polémica decisión del árbitro. El receptor neoyorquino Gary Sánchez le pidió a Girardi que pidiera revisión de jugada, pero el piloto no lo hizo y luego vino el batazo de Lindor. Cuando se observó el lanzamiento a través del video éste indicaba que había rozado al bate de Chisenboll. Al finalizar el juego, Girardi dijo que no tenía la evidencia suficiente en un lapso de 30 segundos para tomar esa decisión y no lo hizo, cuando debió hacerlo. Pero ya era tarde.

Tercer Error: En la decimotercera entrada con la carrera de la victoria en segunda base y la primera desocupada, Girardi decidió lanzarle a Yan Gomes y el brasileño se encargó de decidir el partido. Gomes es un mejor bateador que Erick González que estaba en el círculo de espera. Antes, en la décima entrada, el propio Gomes recibió base intencional y el cubano Aroldis Chapman se encargó de dominar a González. Pero en esta ocasión Girardi no lo hizo, y lo pagó caro.

Nueva York tratará de seguir con vida el domingo con un triunfo en el Yankee Stadium. Pero Cleveland buscará barrer la serie.