Dueños de la cima del béisbol, los Astros cegaron a unos Dodgers sin sentido de urgencia

SHARE COPY LINK More Videos 0:47 Patinador olímpico entrena para ser pelotero de Grandes Ligas Pause 3:01 Lázaro Vargas sueña con ver a su hijo en Grandes Ligas 1:15 Coach de béisbol muestra su sistema de técnica 1:16 Celebran Juego de las Estrellas Cubanas en Miami 0:35 Lency Delgado, con el futuro en sus muñecas 0:57 Rusney Castillo calienta motores en el invierno 0:31 Fanáticos de los Astros de Houston celebran triunfo en Serie Mundial 0:56 Amigos y familiares recuerdan a José Fernández en el aniversario de su muerte 0:39 Tany Pérez: una leyenda cubana del béisbol 1:58 Personalidades y familiares de Felo Ramírez recuerdan al gran narrador cubano Video Link copy Embed Code copy

Tras el triunfo de los Astros de Houston en la Serie Mundial, los aficionados entonaron a coro la canción "We Are The Champions" a las afueras del Minute Maid Park. Instagram/jafre10 via Storyful

