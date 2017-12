Giancarlo Stanton llama circo y poco profesional a algunos tiempos en despedida de Miami

Giancarlo Stanton no quería ser parte de los Marlins, afirmó Derek Jeter en conferencia telefónica este lunes con los medios, pero el ahora gigante de los Yankees arremetió con todo contra su antigua organización, la única que había conocido en su carrera.

En su red social Instagram, Stanton agradeció a la franquicia de Miami en una suerte de despedida, pero dejando saber que vivió momentos carentes de profesionalidad a los cuales calificó de "circo''.

"Lo siento mucho por ustedes, los fanáticos, que se mantuvieron a mi lado durante los años de altibajos'', escribió Stanton. "Siempre traté de ser lo más profesional posible durantes los tiempos poco profesionales y circenses aquí''.

Los Yankee efectuaron una conferencia de prensa en Orlando durante las reuniones invernales para presentar a Stanton como nuevo miembro de una franquicia, que automáticamente se convirtió en la favorita para ganar la Serie Mundial, según el estimado de varios sitios de apuestas.

Nueva York se llevó a Stanton al tragarse $265 millones de su contrato y enviar a Miami al segunda base Starlin Castro y a los prospectos José Devers (pitcher) y Jorge Guzmán (infielder), aunque no están claros todos los detalles del pacto.

Pocos minutos después de hacerse oficial el cambio que envió al Jugador Más Valioso de la Nacional a los Yankees, el director ejecutivo de los peces comentó sobre un movimiento que ha enrarecido el aire, una vez más, entre la franquicia y los aficionados.

De acuerdo con Jeter, los nuevos propietarios habían escuchado las palabras de Stanton acerca de su negativa a formar parte de un nuevo proceso de reconstrucción en Miami e intuyeron que el jardinero estaba decidido a cambiar de horizonte.

"Nosotros escuchamos que Giancarlo no quería ser parte de una reconstrucción'', explicó Jeter. "Esos sentimientos nos llegaron a nosotros una vez que tomamos el mando. Entiendo que tu no quieres a alguien que no quiere ser parte de la organización. El tenía su contrato, bien ganado, tenía una cláusula de no traspaso en su contrato. El se la ganó y negoció con ella''.

¿Cómo fueron las negociaciones? Jeter reveló que el presidente de operaciones de béisbol Mike Hill se mantuvo en constante comunicación con el pelotero, manteniendo un canal absolutamente honesto hasta el más mínimo detalle.

En algún punto que no se especifica, Jeter incluso habló con Stanton para presentarle las opciones y, especialmente, la nueva máxima de los dueños de nueva data: vamos a reconstruir de todas todas, contigo o sin ti.

"El quiso seguir adelante'', afirmó el ex capitán de los Yankees. "Le presentamos las mejores opciones y él decidió, con todo su derecho, por habarse ganado la cláusula de no traspaso''.

Mientras los Yankees contemplan una situación excepcional con los dos sluggers más importantes del béisbol -Aaron Judge y Stanton-, Miami seguirá enfrascada en una reconstrucción a la cual no se le aún la sustancia y para la cual Jeter ha pedido paciencia, una paciencia que se le acabó al líder de jonrones, impulsadas y slugging de la Nacional.

Durante su estancia con los Marlins, el equipo nunca pudo llegar a la postemporada y su accionar estuvo marcado por los constantes cambios de personal, de nómina salarial, y hasta la tragedia de José Fernández.

"Más allá de los altos y bajos, he crecido como persona y jugador'', agrego Stanton. "Por eso doy gracias. Espero que vengan mejores días para Miami. La ciudad y su gente son demasiados buenos para que no sea así. ¡Manténganse positivos y con mucho amor!''.