Uno de los grandes bateadores de la historia quiere volver por todo lo alto en el 2018

Miguel no fue Cabrera en el 2017. Los Tigres del año pasado no se parecen casi en nada a los que saldrán al terreno en este 2018. Pero en toda esta marejada de cambios el slugger de Venezuela contempla posibilidad de un renacimiento, tras superar problemas en la espalda que lo alejaron de su mejor versión.

Un futuro Salón de la Fama, Cabrera ha estado trabajando muy duro para recuperar sus habilidades con el madero y capitanear el barco de Detroit ahora que han llegado tantos peloteros jóvenes, se han ido algunos veteranos y hay un nuevo timonel con Ron Gardenhire.

Y en medio de tanto quehacer, ha encontrado tiempo para impulsar su fundación que el sábado concluyó en Pembroke Pines el evento Miggy Ball del sur de la Floridad con la presencia de decenas de niños y jóvenes que ven en Cabrera -cumplirá 35 años en abril- el espejo de un futuro, la imagen de un grande.

¿Cómo te has preparado para esta nueva temporada?

"Mucho mejor que hace tres años. He venido luchando con muchas lesiones en los últimos tres años de mi carrera. Una lesión ha llevado a la otra. Gracias a Dios me siento mejor y le pido que me de más salud para la próxima temporada y estar en el terreno todos los días''.

Lo más duro ha sido la espalda, ¿no?

"Nada más terminó la temporada pasada me di a la tarea de buscar a los médicos, y comencé a trabajar para fortalecerla y a hacer ejercicios para utilizar más el tórax y la espalda, porque estaba bastante trancada''.

¿Y notas el resultado?

"Tengo la libertad de hacer swing como antes, haciendo los movimientos naturales como los hacía en el pasado. Me afectó mucho pensar que mis habilidades estaban limitadas por la lesión. En eso los pitchers tenían una ventaja y me estaban ganando en mis turnos al bate''.

¿Cómo era batalla mental?

"Antes [del problema en la espalda] me preparaba para tener un buen juego, ya lo estaba haciendo para no sentir dolor en la espalda. No me enfocaba en lo que debía enfocarme. No tenía plan. Mi único plan era no agravar la lesión''.

Mucho ha cambiado en Detroit, ¿cómo ves el 2018 para los Tigres?

"Similar a la que viví en los Marlins, cuando jugaba aquí en esa situación. Me gustó. Tenemos muchos peloteros jóvenes, pero en la pelota uno nunca sabe lo que pueda pasar. No digo que vamos a clasificar, pero sí a competir. Me gusta el talento joven, el pitcheo. Si competimos, la gerencia moverá sus piezas y traerá gente''.

Mencionaste a los Marlins, ¿todavía piensas en ellos?

"No es difícil pensar en ellos. Me dieron la oportunidad de firmar como profesional, de salir a Venezuela, desarrollarme, llegar a Grandes Ligas y ganar una Serie Mundial en mi primer año. Siempre estaré agradecido. Estoy pendiente de lo que hacen. Vivo aquí en Miami, así que no puedo olvidarlos''.

¿Qué te parece el manager Gardenhire?

"No he hablado con él, pero lo conozco de cuando era dirigente en Minnesota. Me gusta la manera cómo ve la pelota, la manera en que incentiva a los peloteros a salir al terreno. Es un manager de la vieja escuela y me gusta ese sistema''.

¿Cómo te ves en el rol de maestro?

"A los jóvenes les diré que vayan a jugar sin presión, que desarrollen sus juego, y a tratar de calmarlos en los momentos difíciles, cuando uno no batea o comete un error mental. Ayudarlos cuando esas cosas pasan''.

¿Qué sentiste cuando José Altuve ganó la Serie Mundial?

"Orgulloso. Es de mi tierra en Maracay. Verlo triunfar por encima de todo lo que pasó, cuando le decían que no iba a llegar a Grandes Ligas. La perseverancia y la motivación en su carrera son impresionantes''.

Acaban de anunciar a los nuevos miembros de Cooperstown, ¿piensas en eso?

"Eso es algo que llega con su tiempo. Todavía faltan muchos años. Primero me enfoque en lo que me toca ahora, tratando de seguir poniendo números y de poner el nombre de Venezuela bien alto''.