Estrella venezolana sobre su carrera en Grandes Ligas: ‘me siento como un niño todavía’

Freddy Galvis siempre se preparó para este momento. Desde el día en que lo firmaron los Filis hasta el momento en que lo enviaron a los Padres, el venezolano sabía que su recorrido por Grandes Ligas tendría varias paradas. Afortunadamente para él, esta será más cálida que la templada Filadelfia.

Finalista del premio Guante de Oro en las pasadas dos contiendas, Galvis -dueño del mejor porcentaje de fildeo (.989) entre todos los torpederos calificados en el 2017- se encuentra en esa medianía en la edad deportiva donde la juventud se va mezclando con la experiencia.

Entre rondas de bateo en Hialeah, donde el venezolano acude diariamente, el nuevo campocorto de San Diego accedió a conversar con El Nuevo Herald sobre su nueva situación, su nuevo equipo y su nueva ciudad, convencido de que lo mejor está por venir.

¿Cómo te has preparado para esta nueva temporada?

"Estoy muy contento, tengo una oportunidad con un nuevo equipo. Me estoy preparando fuerte, trabajando todos los días. Venga a batear a la jaula diariamente. Salgo al terreno, agarro mis roletazos, en las pesas''.

¿Sientes nostalgia por los años con los Filis?

"Si siente algo diferente, porque fueron seis años de Grandes Ligas y también otros seis en Ligas Menores. Estaba en esa organización desde el 2006, pero siempre contemplo los cambios como algo que es para bien''.

¿Eso es mucho tiempo?

"No me pongo en la mente que voy a morirme con un equipo, o estar toda una vida con un equipo. Sé cómo se maneja el negocio de Grandes Ligas. Sé que somos unas piezas, entonces no me aferro a eso''.

Digamos que ahora todo va a ser nuevo.

"Uno se siente un poco extraño: ir a otra ciudad, otro equipo, otro jefe, otras cosas, pero en general bastante contento''.

¿Qué esperas de este equipo de San Diego?

"Sí, lo he visto poco a poco. También he tratado de meterme en la historia del equipo. Es un equipo que está evolucionando, que está para competir en uno o dos años. Hay piezas buenas, tremendos prospectos. Esperamos que se puedan incorporar otros peloteros para formar un equipo competitivo''.

Quién te ve a primera vista piensa que eres novato, pero tu carrera ya entra en el terreno del veterano.

"No, todavía me siento como un muchacho. Es extraño ver las cosas, porque ya me están viendo como de esa manera, como un pelotero de experiencia. Voy a tratar de ayudar a los muchachos jóvenes, pero yo me siento como un niño todavía''.

Tal parece que fue ayer.

"Sí, que debuté. Ayuda a que mucho es nuevo, la temporada, el equipo. Sé cual es mi rol ahora. Ayudar a los jóvenes que vienen subiendo y especialmente a los latinos para que se adapten más rápido''.

El clima de San Diego es espectacular, ¿la familia debe estar contenta?

"Ya me hablaron del clima, que todo el año es igual. Siempre iba por tres o cuatro días, pero me dijeron que era igual desde que comienza a que termina la temporada. La familia feliz, claro''.

Algunos latinos comentan que les afecta el frío al inicio y luego se van calentando con las temperaturas.

"Hay peloteros que les puede afectar el frío. Es difícil jugar con las temperaturas bajas, pero uno poco a poco se va adaptando. Si estás todo el año con una temperatura buena, todo será mucho mejor''.