Cubano Céspedes pega jonrón en victoria de los Mets ante los Marlins

Los Mellizos de Minnesota añadieron más pólvora a su ofensiva.

El toletero Logan Morrison, un agente libre, pactó con los Mellizos un contrato de 6,5 millones de dólares por un año, una persona con conocimiento del acuerdo informó a The Associated Press el domingo. La persona habló con AP con la condición de no ser identificada debido a que el contrato aún tenía pendiente el completar el reconocimiento médico.

Morrison, de 30 años, viene de una campaña en la que conectó 38 jonrones y 85 impulsadas _topes personales_ con los Rays de Tampa Bay, principalmente como primera base.

También se desempeñó en las esquinas de los jardines. Eddie Rosario y Max Kepler en el izquierdo y derecho, más Joe Mauer en primera base, Morrison se perfila como el bateador designado de un equipo que alcanzó el segundo comodín de la Liga Americana la pasada temporada.

LO MÁS DESTACADO EN LA LIGA TORONJA:

METS 10, MARLINS 3

El cubano Yoenis Céspedes conectó un jonrón de tres carreras en su segundo turno al bate de la primavera con Nueva York. Céspedes dio sencillo en su primer turno y anotó tras un doble de su nuevo compañero Todd Frazier.

Tyler Cloyd, el abridor de Miami, solo sacó cuatro outs y permitió cinco carreras y siete hits.

NACIONALES 9, BRAVOS 3

Max Scherzer toleró una carrera, producto del jonrón de Dansby Swanson, en dos innings y ponchó a tres por Washington. Bryce Harper se fue 3-0 en su primer juego de pretemporada.

MEDIAS ROJAS 7, ORIOLES 1

Xander Bogaerts conectó un sencillo, mientras que Mookie Betts se ponchó en sus tres turnos por Boston El dominicano Gabriel Ynoa toleró una carrera y ponchó a cuatro en una apertura de dos innings por Baltimore.

ASTROS 7, CARDENALES 3

Gerrit Cole recetó dos ponches en dos innings perfectos al debutar con Houston. El puertorriqueño Yadier Molina sacudió un jonrón pro San Luis.

YANKEES 8, FILIS 3

Jordan Montgomery lanzó dos innings en blanco por Nueva York. El abridor de Filadelfia Aaron Nola permitió tres carreras y cuatro hits en dos innings.

PIRATAS 8, TIGRES (SS) 8, 9 INNINGS

Nicholas Castellanos jonroneó y el dominicano Jeimer Candelario conectó un doble y anotó por Detroit. El dominicano Alfredo Reyes bateó un jonrón dentro del terreno para Pittsburgh.

MELLIZOS 5, RAYS 4

Kyle Gibson retiró a los seis bateadores que enfrentó en su apertura con Minnesota. C.J. Cron dio jonrón y doble por los Rays.

TIGRES (SS) 6, AZULEJOS 3

Matthew Boyd toleró una carrera y dos hits al cubrir dos entradas al abrir por Detroit. Kevin Pillar conectó un sencillo y anotó tras doble de Randal Grichuk por Toronto.