Campeón en su tierra, venezolano busca espacio con los Marlins

Sin opciones para regresar a la granja, los Marlins le están dando a Tomás Telis una oportunidad honesta para que permanezca con el equipo grande. El venezolano, por su parte, hace todo lo posible por convencerlos de que sea así.

En lo que va de primavera conecta para .286 y su ética de trabajo sobresale del resto. Aunque necesita seguir trabajando en su defensa detrás del plato, Telis puede defender la primera base y demostró en el 2017 que puede ser útil como emergente.

Rey de la pelota invernal en su país con los Caribes de Anzoátegui, Telis - a sus 26 años- sueña con que esta temporada será su primera completa y la más relevante.

Todavía hueles a campeón en Venezuela con los Caribes.

"Sí, primera vez que gano un anillo en Venezuela y me sentí bastante contento y emocionado, porque nunca había vivido esa experiencia. Contento de ayudar al título de Anzoátegui y ojalá que podamos repetirlo''.

Cuando llegaste el equipo estaba mal.

"Tomé unos días libres después de la temporada de Grandes Ligas y cuando me reporté con Caribes el 12 de noviembre el equipo no estaba bien, fuera de los playoffs, con mal record, pero trabajamos en equipo y los pitchers mejoraron''.

Pero apenas has descansado. Terminó la Serie del Caribe y a la primavera.

"Quería saber qué se sentía en una Serie del Caribe, porque nunca antes había asistido. La disfruté mucho, aunque desafortunadamente fuimos eliminados en la semifinal, pero no me siento cansado, al contrario''.

Los Marlins parecen dispuestos a darte un chance grande para hacer el club.

"Hay chance para mí y para muchos. Estoy trabajando muy duro para aprovechar la oportunidad. Hay mucha competencia, pero ellos sabrán valorar el esfuerzo y el talento de uno''.

¿Qué te pareció la situación de Realmuto, que si se iba o no?

"Son cosas que pasan, que se quiere porque a lo mejor han cambiado mucha gente, a todos los caballos, pero uno no puede controlar eso. Lo importante es el trabajo de todos los días''.

¿Cuál es tu mentalidad en esta situación?

"No puedo confiarme y creer que porque llevo varios años aquí o porque tengo un chance, que ya me van a dar el puesto. No puedo ponerme presión, sino que debo hacer las cosas lo mejor posible. Ellos sabrán qué decidir''.

¿Qué les dirías a los fanáticos que les pronostican 100 derrotas?

"Hay muchos peloteros buenos, que van a dar lo mejor de sí. Imagino que la mayoría de los aficionados se sienten así, pero uno nunca sabe, la pelota es redonda. Vamos a dar el todo por el todo''.