Manager de Boston tiene una opinión especial sobre pelotero cubano

Si Alex Cora está preocupado, lo esconde muy bien. El puertorriqueño se conduce ante la demandante prensa de Boston con la gracia de un experto en desarmar minas. Tal parece que hubiera nacido para el puesto de manager de los Medias Rojas.

Pocos recuerdan que Cora ha sido uno de los mejores peloteros en la historia de la Universidad de Miami -antes de su carrera en las Mayores- y en par de ocasiones asistió con los Huracanes a la Serie Mundial Universitaria. Aquí se siente en casa.

Poco antes del inicio del encuentro entre patirrojos y Marlins, el segundo manager de Grandes Ligas nacido en Puerto Rico -y hasta hace poco comentarista de ESPN- ponderó la actuación de su equipo y hasta habló del futuro del cubano Rusney Castillo, un jugador al que aprecia mucho.

¿Cómo valoras el inicio de temporada?

"Fueron cuatro juegos apretados en Tampa, pero el equipo está jugando buena pelota, lanzando bien, y la estamos pasando bien. Mucho trabajo, obviamente, pero me estoy divirtiendo en esto''.

¿Crees que un manager latino tiene que esforzarse el doble?

"No, sí me esfuerzo el doble, la daño. Solo trato de ser yo, ser la persona que soy, que es la manera correcta. Ellos no me contrataron para hacer el doble de mí, sino porque creen que soy capaz de hacerlo''.

¿Te abruma pensar en el peso de una franquicia como Boston?

"La magnitud del trabajo yo no la veo. Veo que este equipo y esta organización me dieron una oportunidad con la meta de ganar la Serie Mundial. Ellos confiaron en mí y me siento cómodo donde estoy''.

¿Con Stanton en Nueva York, ves esta rivalidad renovada?

"La rivalidad entre Nueva York y Boston es la que es, es como Florida State y Miami, los Gigantes y los Dodgers. Son rivalidades que la gente las disfruta y que nunca van a pasar de moda''.

¿Cuándo eras un chico a quién le ibas, a Yankees o Boston?

"Era fanático de los Mets''.

¿Cómo recuerdas tus temporadas en la Universidad de Miami?

"Miami es un lugar especial para mí, es mi segunda casa, la universidad me abrió sus puertas y me hizo crecer como persona y como pelotero. Soy orgulloso de ser Huracán y siempre estoy pendiente. Hoy tengo aquí 25 personas que estamos conectados a través de la UM''.

Fuiste manager de Castillo en Puerto Rico, ¿le queda esperanza en las Mayores?

"Es tremendo pelotero, lo puede hacer todo, corre, batea con fuerza. Ahora mismo está en Triple A y esperamos que siga haciendo un buen trabajo allá''.

¿Qué es más fácil, dirigir en Grandes Ligas o ser analista de ESPN?

"Dirigir en Grandes Ligas''.