Sin hacer mucho ruido, pelotero de Miami va poniendo números importantes

Tal parece que Starlin Castro lleva una eternidad en Grandes Ligas. Cuesta trabajo creer que este dominicano acaba de llegar a los 28 años de vida con nueve temporadas en su cuerpo y su mente. Tan joven y lo ha visto todo, o casi todo, en medio de tremendas alegrías y algunos dolores.

Con 1,289 imparables, 500 impulsadas y 99 cuadrangulares, Castro es uno de los peloteros que más rápido a alcanzado esas cifras para su edad desde 1990 a la fecha, al lado de luminarias como Miguel Cabrera, Albert Pujols y Alex Rodríguez por poner algunos ejemplos.

Su comienzo con los Marlins no podía ser mejor. Conecta para .321 con nueve hits y cuatro impulsadas. Quién recuerda ya su molestia inicial, cuando supo que lo destinaban a Miami. Ni él mismo se acuerda de eso.

Acabas de cumplir 28 años y ya sumas números importantes, ¿significa algo especial?

"Sí, es algo importante para mí. Gracias a Dios llegué a una temprana edad a las Mayores y he podido jugar bastante. Necesito mantenerme saludable para seguir haciendo muchas cosas más''.

Cuando ves tu nombre al lado de los de Cabrera, Pujols, Rodríguez, que han logrado números así antes de los 28, ¿qué pasa por tu mente?

"Para serte sincero, eso lo sé ahora porque me lo dijiste. Yo no ando buscando quién está cerca y quién no. Solo intento venir todos los días positivo al estadio para hacer mi trabajo lo mejor posible''.

¿Nunca piensas en lo que puedas alcanzar al final de tu carrera?

"Sí, pero lo primordial que le pido a Dios es que me mantenga saludable, así podré poner mis números y lograr muchas cosas más. Si me mantengo saludable, los números van a estar ahí''.

Más allá de los números, acumulas una gran experiencia humana.

"Siempre trato de aprender donde quiera que me encuentre. Hay cosas que uno no controla. No puedo controlar, por ejemplo, que me cambien. Pensé que nunca me iba a ir de Chicago, pensé que nunca me iba a ir de Nueva York y mira, ahora estoy aquí''.

Después de seis juegos, ¿cómo te sientes aquí?

"Muy bien, Muchos muchachos jóvenes, la ciudad me encanta. Me siento cómodo y con la responsabilidad de tratar de ayudar a estos muchachos para tratar de competir lo mejor posible''.

Se te ve muy bien en tu dupla con Miguel Rojas alrededor de la segunda.

"Con la ayuda del coach [de defensa] Perry Hill nos hemos acoplado bien, y jugar con Miguel en el lado derecho es algo súper especial, porque nos ayudamos ambos y se ve la diferencia''.

¿Has encontrado un buen sitio de comida dominicana?

"Todavía no. No he salido a comer, pero sé que voy a encontrarlo''.