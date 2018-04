Una tragedia y tres signos de confianza marcan para siempre a abridor de Miami

Jarlín García apenas puede contener la emoción. Este miércoles el dominicano se enfrenta a la primera apertura de su carrera de Grandes Ligas y lo hace con el corazón lleno de felicidad y recuerdos de todo aquello vivido para llegar a este punto, aunque no siempre sean felices.

Recuerdos, por ejemplo, como el de su pequeña hermanita Génesis Mabel, cuya muerte a los tres años conmovió a la familia García y marcó el fin de la inocencia del joven lanzador de los peces.

"Tenerla en mi mente ha sido parte y motivo de mi éxito'', apuntó García, quien en el momento de fallecer su hermana ahogada en una cisterna contaba con 16 años. "Mi familia había perdido la felicidad y yo me dije que debía ser alguien en la vida para darles una razón de vivir, de seguir adelante''.

Y ahora sus padres, Belkis Mercedes y Pedro Pablo, estarán este miércoles en La Pequeña Habana para contemplar el debut como abridor del muchacho, mientras los amigos estarán pendientes en el poblado de Pedro Brand, en la provincia de Santo Domingo.

García no ha olvidado el momento en que llamó a su casa para comunicarles a sus padres que lo habían ascendido a las Mayores por primera vez. El orgullo, el compromiso y las lágrimas. Era el principio del principio. De modo que este miércoles vivirá el principio de otro principio.

"Estoy súper agradecido con Dios, con los Marlins y con mi familia'', apuntó el chico que creció practicando fútbol hasta los 15 años, sin apenas tocar una pelota de béisbol. "Es algo maravilloso. He venido construyendo un sueño y ahora se me hace realidad. No hay nada más lindo que tus padres te puedan ver jugar. Es algo increíble''.

Cuando lo Marlins lo firmaron le dieron un bono de $40,000 que utilizó para ayudar a su familia. Atrás comenzaban a quedar los días de escasez y se abría un panorama prometedor pero no siempre fácil, como cuando el equipo lo colocó disponible en la Regla 5ta del Draft, porque consideraban que no avanzaba lo suficiente.

Ningún club reclamó a García, quien comenzó entonces su ascenso dentro de la organización -creció varias pulgadas y aumentó de peso- al punto de convertirse en uno de los mejores peloteros de la granja y ganarse un puesto en el Juego de las Estrellas del Futuro en el 2016.

El primer signo de confianza vino cuando los Marlins lo incluyeron en el roster de 40 peloteros. El segundo apareció tras ser llamado al equipo grande y el tercero se mostró con esta oportunidad para convertirse en abridor. Las cartas habían cambiado a su favor.

"Ciertamente, el equipo me ha ayudado mucho, no querían apresurarse conmigo y los entiendo'', apreció García, de 25 años. "Siento que este es el momento de brillar y de hacer mi parte. Con el favor de Dios ese puesto me lo voy a ganar''.

García falló en integrar el grupo de abridores en la primavera, pero sus dos actuaciones de relevista largo con cuatro y seis entradas de faena en el inicio de temporada han sido excelentes con una efectividad de 1.80 y un FIP de 3.89.

La actual rotación ha sido tan inconsistente que el dominico tiene una oportunidad real de quedar entre los cinco pilares del pitcheo de primera línea si logra darle continuidad a esas dos actuaciones dominantes.

"No la voy a desaprovechar, he pasado y ha pasado mucho para llegar a este momento tan importante'', recalcó el zurdo. "Se lo debo a mi familia, al equipo, a tanta gente buena que creyó en mí. El miércoles vamos a romper, de Pedro Brand para el mundo''.