Jeter pretende ser honesto con cifras de asistencia en Miami aunque sean dolorosas de aceptar

Los números de asistencia al parque de La Pequeña Habana siempre fueron lo que son. Sencillamente, antes se maquillaban en la vorágine de boletos regalados o vendidos con descuentos considerables, pero la masa humana se mantiene en lo que siempre solía comportarse: baja.

De acuerdo con Derek Jeter, la política de revelar solo la cantidad de tickets comprados no va a cambiar por muy dolorosa que sea la realidad y una cifras que a duras penas rebasaron los 6,000 aficionados en la serie contra los Mets de Nueva York.

"No estoy feliz con eso y estamos obligados a hacer crecer esos números'', reconoció el director ejecutivo y dueño minoritario del club. "Pero creemos que reportarlos de esa manera nos da una medida de lo que estamos haciendo y continuaremos así''.

La noche del miércoles solo 6,510 aficionados pagaron su entrada al parque, una cifra eclipsada no solo en el resto de las Mayores sino hasta dentro de la misma organización, puesto que el Jacksonville de Doble AA contó con 6,960 fanáticos en las gradas en esa misma fecha.

Para toda la serie de tres juegos contra Nueva York, los Marlins -inmersos en un plan de reconstrucción y todavía bajo los influjos de los canjes que se llevaron a Giancarlo Stanton, Christian Yelich, Dee Gordon y Marcell Ozuna- sumaron 19,669 aficionados, una cantidad rebasada fácilmente en un solo encuentro en cualquier otro parque.

Sin embargo, no cabe duda del escamoteo de las cifras por parte de la administración pasada. Los Marlins están promediando en este inicio de temporada 12,641 fanáticos por partido, muy por debajo de los 24,996 reportados en igual cantidad de juegos en el 2017.

Mucho de lo que sucede con la baja asistencia viene de problemas pasados y otro por ciento habría que encontrarlo en un inicio de temporada en el cual Miami ha perdido tres juegos en fila y ocho de 10.

Pero Jeter trata de encontrar lo positivo en un momento tan malo para el club.

"Me gusto mucho la determinación y el espíritu de lucha que ha mostrado este equipo, porque en 10 de esos 12 juegos estuvimos empatados o delante'', agregó la ex estrella de los Yankees. "Estamos construyendo una cultura ganadora aquí y eso lleva tiempo, pero me gusta como los muchachos se concentran en su trabajo. Tenemos que encontrar maneras de ganar más juegos''.

Ocupado en mil cosas por sus responsabilidades en la franquicia, Jeter reveló que no piensa viajar con el club cuando el lunes inicie una serie en el Yankee Stadium, su equipo de toda la vida.

"No, no pienso ir'', apuntó Jeter. "Sería una situación extraña''.