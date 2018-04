Perfecto desconocido en la tarde y un héroe en la noche, la transición de un recién llegado a Miami

J.B Shuck era un perfecto desconocido cuando en horas de la tarde caminó por primera vez en el clubhouse de los Marlins. Sobre las 10 de la noche su nombre estaba de boca en boca entre sus compañeros de equipo y, sobre todo, en la de su manager.

Recién llegado del Nueva Orleans de Triple A, Shuck no tardó en hacerse sentir con cuatro imparables y una anotada el viernes por la noche en el triunfo 7-2 de los peces sobre los Piratas de Pittsburgh, uno de los clubes más calientes del momento.

"Sólo quería hacer las cosas bien y creo que di un primer paso en ese sentido'', comentó Shuck, quien nunca había conectado cuatro hits en su carrera. "El hecho de ya estar de vuelta en Grandes Ligas es motivo para sonreír''.

El impulso ofensivo del nuevo integrante de los Marlins fue acompañado por un enorme cuadrangular de Justin Bour -su tercero de la contienda- y una sólida labor monticular de Dillon Peters para detener en seco una cadena de tres fracasos.

La victoria se produjo justo cuando Derek Jeter, director ejecutivo y dueño minoritario del conjunto, comentó con la prensa su conformidad con la manera de pelear de los peces, aunque aclaró no sentirse contento con los resultados.

Shuck, un pelotero que ha vagado por varias organizaciones sin establecerse, fue invitado al campamento de primavera sin muchas pretensiones y su ascenso se debe a la necesidad de darle profundidad a unos jardines donde Cameron Maybin y Lewis Brinston no han estado nada bien.

"Cuando me bajaron al final de la primavera, no me sentí molesto'', agregó Shuck, quien no pisaba un terreno en las Mayores desde el 2016. "Me fui a la granja a seguir trabajando fuerte cada día, esperando el momento de que me llamaran''.

Peters, que había lanzado de manera sólida en su primera salida de la contienda contra Chicago y luego vapuleado de forma inmisericorde por Filadelfia, recuperó su compostura para admitir solo dos carreras y cuatro hits en seis capítulos.

Bour, por su parte, desapareció una pelota casi a la segunda sección de gradas en la séptima entrada, que confirmó la derrota de Pittsburgh, que no estuvo fino a la defensa con dos carreras sucias debido a errores.

El momento decisivo se produjo cuando en la quinta un elevado de sacrificio de Starlin Castro se convirtió en el motor de tres carreras en las cuales tuvo mucho que ver un mal tiro a segunda del receptor de los Piratas.

"Esta fue una victoria colectiva'', indió Peters. "Aprovechamos los errores del contrario y jugamos una buena pelota. En mi caso particular, me mostré más agresivo, dominé mis lanzamientos y esa fue la fórmula para hacer mejores las cosas''.

MOMENTO CLAVE:

En la quinta entrada, cuando Miami aprovecha un elevado de sacrificio de Castro y un error en tiro del receptor Díaz para anotar tres carreras y darle vuelco al marcador.

LA FIGURA:

Compartido entre Dillon Peters, quien lanza juego de dos carreras, cuatro hits en seis entradas y J.B. Shuck, que

DECISION:

Gana: Dillon Peters (2-1). Pierde: Chad Kuhl (1-2)

MARCAS:

Miami (4-9). Pittsburgh (9-4)

CIFRAS:

3: cantidad de imparables de J.B. Shuck en su debut con los Marlins.

9: cantidad de aperturas de Peters en su joven carrera