¿Qué debe hacer este lanzador de Miami para ganar su primera victoria de la temporada?

La cuerda estaba demasiado floja y el margen de error era el mínimo. Miami había ganado cuatro juegos seguidos a pesar de la escasa ofensiva de sus maderos y apelando a excelentes aperturas de sus abridores. Esto no iba a durar para siempre. Sencillamente, resultaba insostenible.

Suscríbase

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

José Ureña bien que lo sabía, y así y todo el dominicano acercó más la soga al cuello con un error en tiro que abriría la puerta para una carrera en la victoria 6-0 de los Filis sobre los Marlins.

La culpa, sin embargo, no hay que ponerla encima de los hombros de Ureña.

"José estuvo muy bien, no tenemos nada malo que decir de él'', expresó el manager Don Mattingly. "Colectivamente, a la ofensiva no pudimos hacer nada de nada. Le dimos bien a la bola, pero no tuvimos suerte''.

No es el momento echar sal a la herida, y menos luego de que los Marlins aseguraron tres series particulares consecutivas, pero lo cierto es que la rotación ha hecho más de lo que se esperaba y la ofensiva ha quedado a deber. Y mucho.

Más allá de un cuadrangular de César Hernández en la primera entrada y el error en tiro en el segundo, Ureña mereció mejor suerte, mereció más ayuda, pero nunca llegó la caballería con los refuerzos.

Para el dominicano debe ser frustrante que su mejoría en la lomita -en su salida previa solo permitió una carrera limpia en siete episodios- no se haya visto recompensada con un triunfo al menos.

"Fíjate que no me siento mal, porque estamos en un buen momento, a pesar de esta derrota'', apuntó Ureña. "Yo siento la energía de los muchachos y eso me eleva. No me desespero ni mucho menos porque todavía no tengo un triunfo''.

Por su parte, Aaron Nola se encargó de cortar todas las vías de acceso a la victoria durante una faena de 7.1 entradas en las que dejó a los peces en apenas cuatro imparables diseminados de tal manera que nunca hubo una amenaza real.

En sus últimas 10 aperturas antes de esta visita a Miami, Nola había admitido tres o menos carreras y en ocho de ellas dos o menos, y en una de ellas - el 13 de septiembre del 2017- estableció una marca personal de 11 ponches, precisamente contra los Marlins.

Tan efectivo fue su dominio que en un momento del choque retiró a 17 hombres en fila.

Después que salió Ureña, los Filis aprovecharon para ampliar su ventaja ante el relevo de los peces. Ya nada había que hacer.