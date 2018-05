Hombre y amigo, una leyenda del béisbol cubano retoma las riendas de Industriales

Nunca digas nunca. A pesar de que en varias oportunidades había reiterado su decisión de no volver a dirigir en Series Nacionales, Rey Vicente Anglada tomó este lunes nuevamente las riendas del equipo Industriales para la próxima temporada que comenzará en unos meses.

La presencia de Anglada en el papel promete cosas buenas para los aficionados de la capital cubana que vieron el vacío provocado por la salida de Víctor Mesa. La designación tuvo lugar este lunes en el Estadio Latinoamericano durante un encuentro al que tuvo acceso la prensa.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.