Miami elige un buen prospecto en el Draft, pero pudiera lamentar algo en el futuro

Connor Scott es posiblemente el corredor más rápido de esta camada del Draft Amateur. Su hoja de evaluación habla maravillas de la capacidad para hacer contacto y convertir sus batazos en imparables, además de su excelente defensiva, ¿pero era acaso la mejor opción para los Marlins?

Los peces, que apenas cuentan con profundidad en los jardines tras decirle adiós a su trío de estelares en el pasado invierno, eligieron a este chico del Preuniversitario Plant de Tampa con la 13ra elección en primera ronda.

