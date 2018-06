Le dicen La Salsa, lo entrenó Liván Hernández y ahora este prospecto cubano es de Boston

Teléfono en mano, Damarys no dejaba de estar pendiente del Draft Amateur de las Grandes Ligas. Le parecía que de un momento a otro iba a saltar el nombre de su hijo al lado de alguno de los 30 equipos. La madre era un puro nervio hasta que Yusniel Padrón Artiles le hizo un pedido.

"Suelta el teléfono mamá, lo que va a suceder, ya vendrá, no quiero que te preocupes por mí'', le comentó el lanzador del Miami Dade College a su madre, sin saber que su nombre estaría relacionado con los Medias Rojas, que seleccionaron al cubano en la ronda 22 con el puesto 670.

Muy pocos conocen a este chico y quienes son cercanos a su historia le llaman "La Salsa'' sin que él tenga muy claro por qué, aunque quizá tenga que ver con sus raíces cubanas, su forma de ser alegre, tan ligera que ni él mismo estaba siguiendo el Draft. Ya otro le avisaría de su lugar y su destino.

Supuestamente Oakland lo iba a tomar en la ronda 23, Kansas City en la 24, pero finalmente Boston se adelantó en la 22 tras leer los excelentes reportes de un chico que ha hecho estragos en su nivel de béisbol.

