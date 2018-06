Miami revive una alegría del pasado para refrescar un presente denso en La Pequeña Habana

La ceremonia de los 25 años fue lo mejor de la tarde. El juego…bien, el juego uno más de estos Marlins del 2018, pero la presentación de los héroes del pasado, los padres fundacionales y los hacedores de dos Series Mundiales pagó la entrada de los 12,089 aficionados que se acercaron al parque de La Pequeña Habana.

Allí estaban los mejores, o casi todos los mejores, y cuando los fueron presentando -el conocido Tommy Hutton- de uno en uno fue creciendo el aplauso de los aficionados. Edgar Rentería, Mike Lowell y Liván Hernández se llevaron las mayores ovaciones, como un recordatorio de lo sucedido en 1997 y el 2003.

