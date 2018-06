Cuando llegue el momento cumbre del Novato del Año, con este chico hay que contar

De J.T. Realmuto no hablemos, que ya se sabe del talento del receptor de Miami. Este lunes volvió a reafirmarlo con tres imparables incluido su séptimo cuadrangular de la temporada. Es una estrella, aunque los votantes no lo reconozcan por estar en un mercado chico y perdedor.

