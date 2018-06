Novato de Miami se crece ante los Gigantes y obtiene su primera victoria en Grandes Ligas

Trevor Richards consiguió limitar los boletos y atacar mejor la zona de strike durante su reciente estancia en las Ligas Menores.

Sin embargo, su labor contra los primeros dos bateadores que enfrentó en la noche del martes no atestiguó su mejoría en la lomita.

Richards dio un par de bases bolas que costaron una carrera, pero después de eso se compuso y lanzó uno de los mejores juegos en su temporada de novato con los Marlins.





La novena de Miami apuntaló la primera victoria de Richards en las Mayores un par de entradas más tarde y se llevó el triunfo 3-1 ante los Gigantes de San Francisco en el Marlins Park.

