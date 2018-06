Su papá conquistó una Serie Mundial para los Marlins y ahora él quiere dominarlos en Miami

Era la sombra inseparable de Iván Rodríguez. Cuando su padre estaba enfrascado en conquistar una Serie Mundial en el 2003 para los Marlins, Dereck Rodríguez quería jugar con Miguel Cabrera, el más joven de quienes serían luego los inolvidables campeones.

Tenía entonces 11 años y jamás imaginaría que más de una década después subiría a un montículo para tratar de vencer a la misma organización que se había encumbrado con la ayuda de su padre. Por una parte aprecia los buenos recuerdos, por la otra intentará dominar este jueves a los peces.

Actualmente con los Gigantes de San Francisco, el camino de Rodríguez -quien vive en Plantation durante el descanso- a las Mayores fue diferente al de su padre. En principio era receptor y luego lo convirtieron en pitcher. Como se suele decir, cada cual escribe la historia como puede, y el hijo de "Pudge'' va en busca de la suya.

¿Recuerdas por ejemplo la jugada el choque en la goma entre tu papá y JT Snow?

