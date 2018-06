Realmuto pega dos jonrones para que Marlins venzan a Orioles

J.T. Realmuto conectó un par de cuadrangulares y remolcó cuatro carreras frente a Alex Cobb, y los Marlins de Miami aprovecharon el desplome de los Orioles el sábado para apuntarse un triunfo de 5-4 en Baltimore.

Realmuto impulsó una carrera con un sencillo en el primer inning, agregó un jonrón de dos anotaciones en el tercer episodio e inició la ofensiva del quinto con su noveno vuelacerca de la temporada. Fue su cuarto partido con más de un cuadrangular, el segundo en la presente campaña.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.