Canelo debe mostrar sus armas con miras al choque contra Chávez Jr.

Una buena oportunidad para mostrar el nivel en que se encuentra en estos momentos tendrá Saúl “Canelo” Álvarez el próximo miércoles en la House of Boxing, en San Diego, cuando realice un entrenamiento para la prensa especializada.

El ex dos veces campeón mundial, hará esta presentación con miras a la pelea que sostendrá contra Julio César Chávez Jr. (50-2-1, 32 nocáuts), ex campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo, el próximo 6 de mayo en la T-Mobile Arena en Las Vegas.

Canelo (48-1-1, 34 nocáuts) estará acompañado por su entrenador Eddy y José “Chepo” Reynoso, el primero su entrenador y el segundo su mánager y también entrenador.

“Ahora estoy enfocado en lo que siempre he hecho”, afirmó Canelo. “ Me entreno fuerte, estoy entregado al 100 por ciento y listo para brindarle a todos una gran actuación. Siempre he querido noquear a mis rivales, pero esta vez hay algo extra. Un poco de más motivación, por supuesto, debido a la rivalidad, pero al final es otra pelea que tengo que afrontar”.

Además asistirá a la presentación del miércoles Oscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, la empresa organizadora del combate, que será transmitido por HBO en pago por ver y también en circuito cerrado.

Los 20,000 boletos en la T-Mobile Arena para la pelea se agotaron en menos de 10 días de haber sido puestos a la venta y ahora se es

tán ofreciendo los boletos para la transmisión en circuito cerrado en el MGM Grand Ballroom, a un costo de $75.

La demanda de entradas ha sido increíble”, aseguró De la Hoya. “No había visto nada igual desde la pelea entre Barrera vs. Morales; y desde que yo me enfrenté a Julio César Chávez padre. Será una semana imperdible para todos los aficionados del boxeo”.

Mientras, el martes venidero hablarán en una teleconferencia internacional los otros protagonistas de esta cartelera.

David Lemieux (37-3, 33 nocáuts), ex campeón de la Federación Internacional de Boxeo enfrentará a Marco “Dorado Reyes (35-4, 26 nocáuts), a 10 asaltos en el peso supermediano; Lucas “La Máquina” Matthysse (37-4, 34 nocáuts), ex campeón superligero del CMB, chocará contra Emmanuel “Tranzformer” Taylor (20-4, 14 nocáuts), a 10 rounds por la corona welter intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo; y en la primera pelea que será transmitida, Joseph “Jojo” Díaz (23-0, 13 nocáuts) pondrá en juego su cetro de campeón pluma de la NABF frente a Manuel “Tino” Ávila (22-0, 8 nocáuts), campeón pluma de la IBA, a 10 rounds.