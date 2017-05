Pelea de título mundial en el Casino Seminole enreda el panorama en el peso máximo

Como si no fuera poco el enredo, ahora se anuncia una pelea de peso completo para determinar el campeón "regular'' de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB), cuyo resultado podría complicar aún más las posibilidades de Luis Ortiz de convertirse en retador del "súper campeón'' Anthony Joshua.

Aún no se han apagado los ecos del resonante triunfo del inglés sobre Wladimir Klitschko en el Wembley Stadium y acaba de anunciarse para el 3 de junio el choque entre los súper veteranos Shannon Briggs y Fres Oquendo con sede en el Hard Rock Live del Casino Seminole en Hollywood.

"Poder pelear delante de los fanáticos locales y en mi patio, es algo que me llena de orgullo'', expresó Briggs, quien alguna vez fuera propietario de dos títulos pesados. "Estoy trabajando muy duro con algunos sparrings que me están exigiendo al máximo. La noche de la pelea va a ser muy larga para Fres Oquendo''.

Con 45 años Briggs y 44 Oquendo, ninguno merecería ser llamado campeón, pues hace rato que vieron pasar sus mejores días y ciertamente no han enfrentado una competencia decente en los últimos tiempos.

Pero las políticas erradas del boxeo y la confusión histórica en las clasificaciones de la AMB han producido esta pelea para la que aún no existe una cadena interesada en llevarla ante una audiencia nacional.

"Esta será una gran pelea entre dos peleadores americanos con mucha experiencia'', apuntó el boricua Oquendo. "He peleado en Miami cinco veces y he entrenado en el histórico 5th Street Gym de Miami Beach, así que me siento contento aquí''.

Sea cual sea el resultado, nadie sabe qué puede salir de todo este embrollo. Con Joshua instalado en el puesto de "súper campeón'' y Ortiz como titular "interino'', ¿qué tipo de relevancia adquiriría el nuevo "campeón regular''?

A pesar de que la AMB ha señalado al cubano como retador obligatorio contra Joshua, esa posibilidad no parece ahora tan segura con la potencial concesión de un "permiso especial'' al rey británico para elegir su próximo oponente, si es que Klitschko no ejerce su opción para la revancha.

Generalmente se entiende, además, que el campeón "regular'' está por encima del "interino'', de modo que la AMB -que había prometido acabar con estos títulos superfluos y secundarios -tiene mucho que aclarar en este sentido.

Los organizadores del choque Briggs vs. Oquendo han invitado a ex campeones del mundo de la talla de Evander Holyfield, Mike Tyson, Lennox Lewis, Roy Jones Jr, Michael Moorer y Riddick Bowe.

Two-Time Heavyweight Champion Shannon Briggs & Three-Time Title Challenger Fres Oquendo Battle for WBA Championship

Backyard Brawl: Briggs vs. Oquendo Saturday, June 3, 2017 Takes Place at Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood

Ticket prices are $75, $100, $150, $250 and $500; ringside seats are sold for $1,000; ringside tables with six seats are $5,500 and 10 seats are $11,000 (plus a $5 Facility Maintenance fee applies). All seats are reserved and available at all Ticketmaster outlets online at www.myhrl.com,www.ticketmaster.com or charge by phone: 1-800-745-3000. Doors open one hour prior to show start time. *Additional fees may apply.