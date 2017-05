La nueva generación del boxeo cubano en EEUU dice presente este viernes

Ser campeón de la Asociación de Boxeo de los Estados Unidos (USBA) puede no decir, pero a Marcos Forestal (7-0, 4 KO) repetir esas palabras le sabe a gloria. Después de todo, será la primera faja que podrá ganar en su carrera profesional.

No trae grandes beneficios monetarios ni abultados titulares de prensa, aunque al menos le abre el camino para caminar en las clasificaciones del peso súper gallo, si se impone este viernes al mexicano Vicente Alfaro (8-4, 2 KO) en Blaine, Minnesota.

Forestal forma parte de la nueva camada de púgiles cubanos y no sólo él estará en el cuadrilátero, sino que lo acompañarán sus compatriotas Irosvany Duvergel y Ramón Luis Nicolás, todavía unos desconocidos pero con muchas ganas de salir de las sombras.

Vas por tu primer título profesional, ¿significa algo, aunque sea secundario?

"Lo veo como un primer paso, importante porque será la base de lo que vendrá luego. A eso fue que vine a este país, a construir un futuro. Ya hay personas que me conocen y no quiero defraudarlas''.

Con siete peleas, poco a poco vas dejando de ser prospecto.

"Por eso esta pelea es vital. Si gano, paso a ubicarme entre los 15 primeros del mundo, así que no puedo perder la oportunidad. Me he preparado como si fuera a un título grande. Cuando uno se prepara así, nada puede salir mal''.

¿Cómo ha sido tu vida desde que te quedaste hasta ahora?

"Para llegar a la grandeza hay que sufrir primero, y yo he vivido en este tiempo de todo un poco. He sorteado varios obstáculos, pasado por encima de algunas piedras, pero ha sido bueno al final para entender lo que se necesita para triunfar''.

Por lo que me cuentas, ¿no ha sido fácil?

"Nada que no sea imposible de superar. Pero sí se choca con la parte del negocio en este deporte. Nadie te cuenta la parte mala de la película, pero existe. No todo es color de rosa. En esas circunstancias que uno se prueba, aprende y sigue adelante''.

¿Te arrepientes del paso que diste en abril del 2014?

"Para nada. Cuando decidí dejar el equipo cubano y quedarme en este país, lo hice sabiendo que la vida real es así, que el camino no siempre es recto. No se puede vivir siempre dentro de una burbuja y esconder el rostro en la arena. También me han pasado cosas muy buenas y lindas. Soy joven. Tengo el mundo por delante''.

¿Sienten tú, Duvergel, Nicolás, presión por ser la nueva generación cubana?

"Realmente, sí. Somos muchachos que nos estamos dando a conocer. Los aficionados están más relacionados con las figuras establecidas como Rigondeaux, Lara, Barrera, Gamboa. Nos toca tomar la batuta y no dejar que baje nuestra bandera''.