Si la AMB cree que me voy a doblegar, debe estar fumando una buena m…, afirma pesado cubano

Molesto y determinado, Luis Ortiz se apresta a sostener la pelea mayor de su vida y no contra oponentes de carne y hueso sino contra la directriz de la Asociación Mundial del Boxeo que le dará a Anthony Joshua un "permiso especial'' para elegir a su próximo rival.

Esta medida echaría a un lado las opciones del gigante cubano, quien había ganado el derecho de enfrentar al ganador entre Joshua y Wladimir Klitschko, tras apoderarse de la faja interina de la AMB.

"Si ellos [la AMB] creen que me voy a doblegar, deben estar fumando una buena m…'', expresó Ortiz. "He sufrido mucho y he llegado muy lejos en mi vida. He pasado tanta hambre en Cuba comiendo solo pan y agua para detenerme ahora. Tuve que atravesar aguas peligrosas en busca de la libertad para mi niña enferma para que ahora vengan a tratar de arrinconarme''.

Hasta el momento, todo parece indicar que la hoja de ruta del cubano hacia una pelea de título mundial sería retrasada peligrosamente debido a una potencial cita contra Tyson Fury y todavía más si Klitschko, quien confirmó en un tweet su regreso a los cuadriláteros, ejerce su derecho por contrato a una revancha ante su vencedor el 29 de abril.

Una persona que estuvo en la cartelera efectuada el pasado sábado en el Wembley Stadium reveló que en toda Inglaterra no se habla de otra cosa que de este choque entre Joshua y Fury.

Aunque el gitano vencedor de Klitschko se alejó del ring por problemas personales, todavía conserva legiones de seguidores en el Reino Unido, es muy conocido en Europa y Estados Unidos y sería un agente de ventas de Pago Por Ver perfecto por su carisma innegable.

De igual manera, una segunda entrega entre el ucraniano y Joshua volvería a reventar la taquilla del estadio más emblemático de la capital inglesa, o donde quieran celebrarla, y se convertiría en otro maná financiero.

"El boxeo es un deporte y no un negocio, y no es justo conmigo que se le de un trato especial a Joshua, solo porque alguien está soltando dinero'', agregó Ortiz. "Ellos [la AMB] le dijeron al mundo que yo era el próximo…Lo único que quiero es ser tratado con justicia y no pido lo que no me he ganado''.