Más viejos que el tiempo, Briggs y Oquendo pelean por título del mundo en Hollywood

Entre los dos suman 89 años, pero no se les ocurra llamarles viejos. Por esos extraños designios del boxeo, Fres Oquendo y Shannon Briggs chocarán el 3 de junio por un título "regular'' de la división pesada y la posibilidad de un último asalto a la gloria.

Ambos veteranos se vieron cara a cara el martes en el Casino Seminole de Hollywood para efectuar una conferencia de prensa, donde Briggs trajo los gritos y la intimidación, mientras que Oquendo se conducía en el bajo perfil.

"Tú lo sabes, te voy a noquear, y si no puedo en el primero, en el segundo, y si no en el tercero, pero te voy a noquear'', espetó Briggs en el sitio donde tendrá lugar el combate. "Entrena estos últimos días lo que quieras, pero no te servirá de nada. Me temes y lo sabes''.

A sus 44 años, Oquendo lo ha visto todo encima del ring y no ha de temerle a alguien como Briggs, quien a los 45 busca emular a George Foreman como el campeón pesado de mayor edad en la historia.

Briggs ya ganó títulos en 1997 y el 2007, y siente que en el 2017 se le dará una cábala mística con el llamado número de la suerte, pero Oquendo acumula dos peleas de corona mundial en las cuales no pudo ganar y ahora cree que a la tercera será la vencida.

"Shannon habla y habla, pero encima del cuadrilátero estaremos solos él y yo'', comentó el boricua de su choque por una faja de la Asociación Mundial del Boxeo. "Llevo demasiado tiempo en este negocio para ver cuando un perro ladra y no muerde''.

En honor a la verdad, ninguno de los dos merecería ser llamado campeón, pues hace rato que vieron pasar sus mejores días y ciertamente no han enfrentado una competencia decente en los últimos tiempos.

Pero las políticas erradas del boxeo y la confusión histórica en las clasificaciones de la AMB han producido esta pelea para la que aún no existe una cadena interesada en llevarla ante una audiencia nacional.

Sea cual sea el resultado, nadie sabe qué puede salir de todo este embrollo. Con Anthony Joshua instalado en el puesto de "súper campeón'' y Luis Ortiz como titular "interino'', ¿qué tipo de relevancia adquiriría el nuevo "campeón regular''?

A pesar de que la AMB ha señalado al cubano como retador obligatorio contra Joshua, esa posibilidad no parece ahora tan segura con la potencial concesión de un "permiso especial'' al rey británico para elegir su próximo oponente, si es que Klitschko no ejerce su opción para la revancha.

Por el momento, los dos provectos púgiles se toman en serio su compromiso. Briggs con sus tradicionales gritos de "Les't go Champ'' y Oquendo con esa risa medio irónica con que suele dirigirse a sus oponentes.

Al final de la conferencia de prensa, ambos se tomaron fotos con otros campeones pesados del pasado como Chris Byrd, Riddick Bowe y Evander Holyfield, quien posiblemente a estas alturas todavía pelean mejor que los implicados en la cita del 3 de junio.

