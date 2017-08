De la Hoya promueve golpe a golpe la pelea Canelo vs. Golovkin y ataca sin piedad

Si dentro del ring Oscar de la Hoya era un boxeador de antología fuera de los cuadriláteros es un promotor con extraordinaria agudeza, capaz de elevar a la máxima potencia los combate que organiza. Y cuidado que alguien se interponga en su camino. Atacará sin piedad.

La manera cómo De la Hoya conduce la promoción del choque entre su protegido Saúl “Canelo” Álvarez (49-1-1, 34 nocáuts) y Gennady “GGG” Golovkin (37-0, 33 nocáuts) revela que no deja ningún detalle suelto. Cumple con el protocolo tradicional en estos casos como las giras y conferencias de prensa, pero también calienta el ambiente con sus opiniones frontales.

De la Hoya no teme arremeter con todo contra las distracciones, como en el caso de la inusual velada que marcará el regreso de Floyd Mayweather al boxeo. El retirado campeón invicto se las verá con el ídolo de las artes marciales mixtas Conor McGregor, en Paradise, Nevada, el 26 de agosto, 21 días antes del combate que disputarán Canelo y GGG en Las Vegas.

En una carta abierta que dio a conocer en mayo pasado, De la Hoya calificó de “circo”, “farsa” y “chiste” el choque entre Mayweather y McGregor, y acusó que el único objetivo de los peleadores es el “cash”.

“Money” tiene asegurados $100 millones y McGregor $75 por la pelea y los precios de los boletos en la zona “platinio” bordean los $15,000.

Pese a que toda la taquilla de la pelea entre Canelo y el oriundo de Kazajistán se vendió, de seguro De la Hoya considera que el combate entre Mayweather y McGregor puede afectar en sus ingresos por el Pago Por Ver, que es donde se encuentra el mayor volumen de las ganancias. Bastará decir que si a Money le va bien en el negocio con McGregor sus ingresos podrían triplicarse.

De la Hoya dejó muy en claro que su crítica por el hecho de que Mayweather retornará contra un hombre que jamás ha boxeado en su vida en el alto nivel, no es porque su compañía organiza el choque Canelo vs. GGG y no quiere distracciones de ningún tipo. No, su objetivo es “la salud del boxeo”.

Mientras, sin prisa pero sin pausa, De la Hoya conduce su tarea para mantener en todo lo alto el interés de los aficionados por el combate entre Canelo y GGG. Tras la gira por ciudades clave como Londres, que se ha convertido en una de las escenarios más apasionadas por el boxeo, Nueva York y Los Ángeles, su empresa programó conferencias internacionales con los boxeadores, y el lunes (2 p.m., hora del Este) le tocará el turno a los entrenadores: Eddy Reynoso, de Canelo, y Abel Sánchez, de Golovkin.

Canelo es el campeón actual de lineal y Ring magazine y Golovkin lo es del Consejo y la Asociación Mundial, y de la Federación Internacional y la Organización Internacional de Boxeo.

Ambos entrenadores brindarán detalles de la preparación de sus respectivos pupilos para el estelar combate, que se celebrará durante la semana de las celebraciones de la Independencia de México.

De la Hoya no inventa con las fechas: la pelea entre Canelo y Julio César Chávez Jr. se programó el 6 de mayo pasado, también en una celebración mexicana. Los boletos se agotaron a los 10 días de haber salido a la venta, y el Pago Por Ver fue uno de los más altos de los últimos tiempos con más de un millón de compras en PPV. Hay que servir el plato deseado en la fecha indicada.

Para más información visite: www.goldenboypromotions.com, y www.hbo.com/boxing. En Twitter en @GoldenBoyBoxing, @canelo, @gggboxing, @OscarDeLaHoya, @hboboxing y @TomLoeffler1; en Facebook: www.Facebook.com/GoldenBoyBoxing, https://www.Facebook.com/gggboxing y www.Facebook.com/HBOboxing. En Instagram: @GoldenBoyBoxing, @canelo, @gggboxing, @HBOboxing y @OscarDeLaHoya. La etiqueta es #CaneloGGG.