De la Hoya asegura que Canelo vs. Golovkin será la mayor pelea en la historia de los medianos

Oscar de la Hoya aseguró que el choque entre su protegido Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin, con cuatro coronas mundiales en juego, el próximo sábado en la T-Mobile Arena en Las Vegas, será el más grande de los peso medios en la historia del boxeo.

Aquella aseveración parece una locura tomando en consideración que esa categoría ha aportado quizás los más grandes boxeadores de todos los tiempos con peleas de antología como La Masacre de San Valentín en la que Sugar Ray Robinson noqueó a Jake LaMotta, o cuando Marvin Hagler puso en la lona a Tommy Hearns o cuando Carlos Monzón superó a Emile Griffith.

Pero el propio dueño de Golden Boy Promotions, empresa organizadora de la pelea, se encargó de aclarar su atrevida frase.

“Obviamente debemos ver cómo se desarrolla la pelea y qué magnitud alcanza”, explicó De la Hoya. “Pero en términos de difusión y la atención que viene recibiendo, en términos de la cantidad de personas que la verán, de seguro, el choque Canelo vs. GGG será el más grande de todos en la categoría. Tiene todo los ingredientes para serlo en los últimos 30 años. Y todos los indicativos dicen que será un tremendo evento”.

De la Hoya aseguró que la pelea entre Canelo y Golovkin será a la de verdad y no como la protagonizada en el mismo T-Mobile Arena en Las Vegas, el 27 de agosto pasado, en la que Floyd Mayweather Jr. venció por KO técnico a Conor McGregor. De la Hoya la había calificado anteriormente como una “farsa” y un “circo”.

Hasta el mismo McGregor, luego de recibir su cheque por $35 millones admitió através de un tuit que todo fue un “circo” y que ambos se enriquecieron “a más no poder”.

El promotor adelantó que la pelea Mayweather vs. McGregor no afectará en absoluto las ventas del combate Canelo vs. GGG.

“La del 16 de septiembre será la verdadera pelea”, comentó De la Hoya. “Se trata de una pelea seria y la gente lo ha reconocido así. Una clara indicación de ello es que los boletos se agotaron en 10 días”.

Canelo, por su parte, consideró que solo un “milagro” hubiese podido salvar el combate entre Mayweather y McGregor, y eso no ocurrió.

Álvarez (49-1-1, 34 nocáuts) vs. Golovkin (37-0, 33 nocáuts) se presenta como un choque muy atractivo, entre dos boxeadores de poder. Además, ninguno de los dos jamas fue puesto en la lona en su carrera, pero esta vez chocan dos púgiles agresivos, y Canelo estima que puede haber por lo menos un knock down.

Mientras, el entrenador de Canelo, José “Chepo” Reynoso aseguró que han detectado ciertos puntos débiles en Golovkin y tratarán de trabajar sobre esos lados flacos.

“Sí, hay cosas que hemos advertido”, afirmó el “Chepo”. “Vamos a explotarlas el 16 de septiembre. Por eso lo estudiamos al detalle y trabajamos ahora en nuestro plan”.

