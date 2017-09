La maquinaria absurda del boxeo asesta un golpe bajo a contendor cubano al título

Hasta el cansancio queda demostrado que en el boxeo no siempre dos más dos es igual a cuatro. El deporte se ha llenado de demasiadas intrigas palaciegas, intereses oscuros, compadreos funestos que echan leña al fuego de las dudas, como ahora le sucede a Sullivan Barrera.

Cuando Andre Ward anunció su retiro, dejaba vacantes tres coronas en las 175 libras: las de la Asociación (AMB), Organización (OMB) y Federación (FIB), que debían ser disputadas bajo el sistema de los rankings establecidos del número uno contra el dos, y así de manera sucesiva.

Lugo, Badou Jack, un campeón "interino'' de la AMB también decidía abandonar esa faja a medias y claramente Barrera pensó que había llegado su momento de pelear por el cetro máximo de ese organismo.

Sin embargo, el cubano no pudo creer la noticia que llegaba desde el cuartel general de la Asociación Mundial ordenando la pelea entre Dmitry Bivol (11-0, 9 KO) y Trent Broadhurst (21-1, 12 KO) por la faja vacante para el 4 de noviembre.

Barrera (21-1, 14 KO) imaginaba que él, clasificado en el segundo puesto de la AMB, tenía el camino despejado para enfrentar al número uno, Bivol, lo lógico dentro de un sistema de meritocracia.

Pero en el boxeo la lógica muchas veces recibe golpes mortales.

"No puedo ocultar mi disgusto, porque toda mi vida he practicado este deporte con la esperanza de convertirme en campeón mundial y todo lo que he alcanzado ha sido a puro pulmón'', afirmó el antillano. "¿Cómo deciden pasar por encima de mi puesto y darle la oportunidad de pelear a una persona ubicado 11?''.

Sí, así como leyó, Broadhurst se encuentra ubicado 11no en la clasificación de la AMB y en su carrera nada afirma que posee lo necesario para ser considerado un contendor de seriedad: el australiano no ha enfrentado a nadie de peso y nunca ha peleado fuera de su isla-continente.

El ruso Bivol, por su parte, tampoco se acerca para nada a lo logrado por Barrera, quien ha vencido a rivales de primera línea como Karo Murat, Vyacheslav Shabranskyy, Jeff Lacy y Joe Smith Jr. Por no hablar ya de su pelea contra el propio Ward.

Y como si fuera poco, Bivol posee de promotora a la compañía Main Events, la misma que ha estado ligada a Barrera durante estos últimos tiempos, lo que supuestamente habría facilitado el choque entre los dos.

¿Entonces, qué pasa aquí?

"Vamos a hablar con la promotora, vamos a pedirle explicaciones a la AMB y esperamos que nos den una explicación válida'', apuntó Luis Molina, manager de Barrera. "Nuestro principio siempre ha sido ir por el título del mundo en base a lo que nos hemos ganado. Espero que todavía podamos llegar a un acuerdo''.